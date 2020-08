Heilbronn. (pol/mün) Die Polizei sucht eine Frau, die dank einer Maskerade einen fünfstelligen Betrag von einem fremden Konto abheben konnte. Die Unbekannte erschien mit dem gestohlenen Ausweis der Kontoinhaberin. Nach Angaben der Polizei hatte sie ihre Aussehen dem der Ausweisbesitzerin angepasst und die Tatverdächtige trug zudem einen Einweg-Mund-Naseschutz sowie Einweghandschuhe.

Sie gab sich als Kontoinhaberin aus und erhielt von der Bank einen fünfstelligen Betrag.

Der Vorfall ereignete sich am 12. Mai in einer Heilbronner Bank. Der Ausweis war im Oktober 2019 bei Auto-Aufbruchsserie vor Kindertagesstätten in Heilbronn gestohlen worden.

Möglicherweise war die unbekannte Bankbesucherin überregional tätig, es gibt laut Polizei bundesweit mehrere gleichgelagerte Fälle.

Die Täterin spricht akzentfrei deutsch und zeichnete sich durch ein selbstsicheres Auftreten aus, so die Polizei. An ihrer Bekleidung war ein grau/rosa Seidenschal der Marke Luis Vuitton besonders auffällig.

Hinweise nimmt die Polizei Heilbronn unter der Rufnummer 07131/6437600.