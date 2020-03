Heilbronn. (pol/van) Bei einem Unfall am Montagabend ist eine Fußgängerin in Heilbronn schwer verletzt worden, wie die Polizei berichtet.

Kurz vor 18.30 Uhr ist eine 61-Jährige mit ihrem BMW in der Urbanstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Bei grüner Ampel soll sie nach links in die Werderstraße eingebogen sein. Dabei übersah sie offenbar eine 51-Jährige, die bei Grün einen Fußgängerweg in der Werderstraße überquerte.

Die Frau wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geworfen. Dabei zog sie sich mehrere, zum Teil schwere Verletzungen zu.