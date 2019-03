Heilbronn. (pol/van) Mit deutlich über drei Promille hat sich am Dienstagabend ein Fahrgast aggressiv verhalten. Wie die Polizei berichtet, wollte der 19-Jährige mit einem Taxifahrer den Preis für eine Fahrt nach Hause verhandeln, was dieser ablehnte. Der junge Mann ließ sich dann trotzdem fahren und weigerte sich am Ende mehr zu bezahlen, als er angeboten hatte.

Unterwegs hatte er trotz des Verbots im Taxi geraucht und die Rücksitzbank mit Bier verunreinigt. Im Laufe des Streits wegen des Fahrpreises trat er von hinten nach dem Fahrer. Als die Polizei eintraf, wurde der 19-Jährige offenbar noch aggressiver und griff einen Beamten an. Daraufhin wurden ihm Handschellen angelegt.

Ein Polizist zog sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Der 19-Jährige musste seinen Rausch in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen.