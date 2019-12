Bruchsal. (pol/mün) In einem Wohngebiet in Bruchsal kam es am Donnerstag gegen 14 Uhr zu einer Verpuffung. Nach ersten Informationen der Polizei brannte dann ein Wintergarten. Bei einem Bewohner besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr ist mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Weitere Informationen folgen.