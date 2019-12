Bruchsal. (pol/mün/van) Nach einer Explosion in der Goethestraße ist am Donnerstag kurz vor 14 Uhr ein Wintergarten in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt. Dabei ist bei eigenen Löschversuchen ein 41 Jahre alter Bewohner durch Rauchgas leicht verletzt worden.

Die Feuerwehr aus Bruchsal konnte das Feuer gegen 14.20 Uhr löschen. Durch den Einsatz von Löschwasser kam es allerdings durch Reaktionen mit Chemikalien zu weiteren kleineren Explosionen, bei denen nach Angaben der Polizei aber niemand verletzt wurde.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben mittlerweile, dass der 41-jährige wahrscheinlich die Chemikalien nicht richtig gelagert habe. Der Mann sei "Hobby-Chemiker" und habe frei erhältliche Chemikalien erworben und einen Teil davon in einem Kühlschrank im Wintergarten gelagert. Offenbar hat Kondenswasser mit Natrium reagiert und zusammen mit den weiteren Stoffen eine heftige chemische Reaktion auslöste, heißt es vonseiten der Ermittler.

Die sichergestellten Chemikalien wurden von einer Fachfirma abtransportiert und einer fachgerechten Lagerung zugeführt.

Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Er hatte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und konnte nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen. Anhaltspunkte auf eine extremistische Motivation des Mannes haben sich bisher nicht ergeben.

Insgesamt entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Update: Donnerstag, 13. Dezember 2019, 15.40 Uhr