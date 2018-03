Schwaigern. (cbe) Ein Brand in der Martinskirche in Schwaigern hat am Freitagabend Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen: Vorhänge im Bereich der Werktagskapelle sowie Stühle waren in Brand geraten, ein Dachbalken der Empore wurde angesengt. Glücklicherweise war das Feuer von selbst erloschen. Die genaue Ursache ist noch unklar, Brandstiftung erscheint jedoch möglich.

"Da kann man froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist", erklärt Alois Schenk-Ziegler. Doch der Pfarrer macht sich Sorgen: Bereits zum dritten Mal hat es innerhalb einiger Monate im Bereich der Schwaigerner Kirche gebrannt. Einmal seien Teppiche in Brand gesteckt worden, die vor der Kirche zur Abholung bereit lagen. Ein weiteres Mal sei im Eingangsbereich der Kirche gezündelt worden. Und nun im Gotteshaus selbst. "Ich denke, wir werden die Kirche wohl nur noch zu den Gottesdiensten öffnen", erklärt Schenk-Ziegler. Bislang sei sie von 8 bis 18 Uhr für jeden zugänglich gewesen. Aber das gehe jetzt nicht mehr, bedauert der Pfarrer.

Was noch hinzukommt: Im Sommer hatte sich die Kirchengemeinde nach langen Überlegungen eine gebrauchte Pfeiffenorgel im Wert von rund 50.000 Euro geleistet. Für einen ähnlich hohen Betrag war die Kirche neu gestrichen worden, Lampen und Fenster wurden neu eingebaut. Nun hat der Brand Asche in der gesamten Kirche verteilt. Ob die Orgel deshalb gereinigt werden muss, konnte Schenk-Ziegler noch nicht sagen. Falls dies tatsächlich nötig werden sollte, werde dies jedoch etliche tausend Euro kosten. Weshalb es in der Kirche gebrannt hat, ist bislang ebenfalls noch unklar. Schenk-Ziegler hält es jedoch für möglich, dass Kinder gezündelt haben. Auf dem verbrannten Linoleum-Boden wurden Streichhölzer gefunden. Gegenüber der Kirche liegen Sporthalle und Grundschule. "Wer hat als Kind nicht gerne mit Feuer gespielt?", erklärt der Pfarrer.

Ob in der Kirche bald wieder Gottesdienste gefeiert werden können, ist unklar. Trotz geöffneter Fenster liegt ein beißender Gestank in der Luft. Doch Schenk-Ziegler findet: "Die Leute sollen ruhig sehen, was hier passiert ist."