Bad Wimpfen. (pol/ppf) In Bad Wimpfen wurde am Dienstagnachmittag ein Mann von seiner ehemaligen Lebensgefährtin lebensbedrohlich verletzt.

Als der 38-Jährige gegen 15.45 Uhr nach Feierabend in seine Wohnung kam und sich gerade umziehen wollte, attackierte ihn die 37-Jährige aus dem Hinterhalt. Sie hatte sich in einem Schrank in der Wohnung versteckt und ihm aufgelauert. Zuerst sprühte sie den 38-Jährigen mit Pfefferspray an und stach dann mit zwei Messern mehrfach auf ihn ein.

Glücklicherweise konnte er die Angreiferin abwehren, entwaffnen und dann trotz lebensbedrohlicher Verletzungen noch einen Notruf absetzten. Die Angreiferin wurde leicht verletzt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Direkt nach der Tat wurde die 37-Jährige von Polizeibeamten festgenommen. Beide Personen kamen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen die Tatverdächtige wurde am Mittwoch, 3. März durch das Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt. Für die Angreiferin ging es ins Gefängnis.