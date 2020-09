A6 bei Weinsberg. Auf der A6 bei Weinsberg hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Lastwagen am Stauende auf einen anderen Lastwagen auf und schob diesen auf einen weiteren Lkw. Ein Lastwagenfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr musste ihn bergen, er kam in ein Krankenhaus.

Die A6 ist derzeit (Stand: 9.20 Uhr) in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen Bretzfeld und Neckarsulm komplett gesperrt.

Weitere Informationen folgen.