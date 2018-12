Bruchsal. (pol/mün) Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Sprinter mit Kühlaufbau am Mittwochmorgen. Der 66-jährige Mann parkte mit seinem Daimler-Benz auf dem Tank- und Rastplatz in Bruchsal, teilt die Polizei mit. Als er kurz nach 10 Uhr in den Kühlraum ging, um die Ladung zu überprüfen, schloss sich plötzlich durch einen Windstoß die Tür zum Laderaum. Doch die Tür lässt sich von innen nicht öffnen und das Kühlaggregat war zu dieser Zeit in Betrieb. Glücklicherweise hatte der Mann ein Mobiltelefon bei sich, mit dem er über Notruf die Polizei verständigte, die ihn dann aus seiner misslichen Lage befreite.