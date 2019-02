Südhessen/Bergstraße. (pol/rl) Ein kurzer, heftiger Sturm führte gegen 17 Uhr in mehreren Orten Südhessens zum Einsatz von Feuerwehren und Polizei. Im Bereich der Autobahnanschlusstellen Seeheim-Jugenheim und Zwingenberg wurde ein abgebrochener dicker Ast auf die Standspur der Autobahn A 5 geschleudert. Weitere große Baum- und Aststücke wurden im weiteren Verlauf in Höhe Gernsheim gemeldet. Auch in Höhe des Kranichsteiner Jagdschlosses musste ein Baum von der Fahrbahn geräumt werden.

Auf der A 67 blockierte ein umgefallener Baum den Standstreifen zwischen den Ausfahrten Groß-Gerau und Büttelborn. In der Darmstädter Straße in Bischofsheim wurde eine Warnbarke auf die Fahrbahn geweht, in der Erbacher Straße in Darmstadt fiel ein ganzer Baum auf die Fahrbahn. Auch hier musste die Berufsfeuerwehr Darmstadt mit der Fällung des Baumes beauftragt werden. Im östlichen Bereich des Landkreis Darmstadt-Dieburg blockierte ein umgestürzter Baum die L 3413 zwischen Raibach und Dorndiel.

Auf die Fahrbahn im Nordring in Griesheim stürzte gegen 17 Uhr ein Baum. Ein Auto konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß gekommen war. Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr wurde der Nordring für den Fahrzeugverkehr gesperrt. In Alsbach-Hähnlein rückte die Feuerwehr um 17.08 Uhr aus, um im Bereich des Kreisels Bahnhofstraße/Alte Bergstraße einen Baum von der Fahrbahn zu räumen.