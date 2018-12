Soldaten der ukrainischen Armee sind auf dem Weg in die Ostukraine. Foto: Alexander Shulman/AP

Eines der drei ukrainischen Schiffe ist nach der Beschlagnahmung mit sichtbaren Schäden in der Nähe der Meerenge von Kertsch angedockt. Foto: AP

Ukrainische Marineboote fahren an der Halbinsel Krim in der Nähe der Meerenge zum Asowschen Meer in Gewässern, die von Russland beansprucht werden. Foto: Tass