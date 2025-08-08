Samstag, 09. August 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 9. August?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. August 2025

Namenstag

Edith

Historische Daten

2024 - Der Modekonzern Esprit kündigt die Schließung seiner 56 Filialen in Deutschland an. Bis zum Jahresende verlieren damit etwa 1.300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Job.

1965 - Singapur wird unabhängiger Stadtstaat. Zuvor war die frühere britische Kolonie wegen politischer und ethnischer Spannungen aus der Malaysischen Föderation ausgeschlossen worden.

1960 - Das Buch "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" von Michael Ende erscheint im Stuttgarter Thienemann-Verlag.

1945 - Ein US-Bomber wirft über Nagasaki in Japan die "Fat Man" genannte zweite Atombombe ab. Etwa 70.000 Menschen werden durch direkte Einwirkung getötet, 75.000 werden verletzt.

1890 - Großbritannien übergibt Helgoland an Deutschland. Das verzichtet im Gegenzug unter anderem auf seine Einflussnahme auf das zu dem Zeitpunkt unabhängige ostafrikanische Sultanat Sansibar.

Geburtstage

1955 - Udo Beyer (70), deutscher Leichtathlet, Gold für die DDR im Kugelstoßen bei den Olympischen Spielen 1976

1940 - Marie-Luise Marjan (85), deutsche Schauspielerin ("Mutter Beimer" in der Fernsehserie "Lindenstraße")

1940 - Volker Hauff (85), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt/Main 1989-1991, Bundesminister 1978-1982

Todestage

2020 - Fips Asmussen, deutscher Komiker (Alben: "Von Vegesack bis Titisee", "Gnadenlos witzig"), geb. 1938

1975 - Dmitri Schostakowitsch, russischer Komponist (Oper "Lady Macbeth von Mzensk", "Leningrader Symphonie"), geb. 1906

© dpa-infocom, dpa:250808-930-891721/1

