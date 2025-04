Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. April 2025

Namenstag

Petrus, Wilhelm

Historische Daten

2020 - Der britische Premierminister Boris Johnson wird wegen seiner Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation eines Londoner Krankenhauses behandelt. Die Regierungsgeschäfte übernimmt zwischenzeitlich Außenminister Dominic Raab. Am 12. April verlässt Johnson das Krankenhaus.

2010 - Der Bau der rund 1220 Kilometer langen Ostsee-Pipeline Nord Stream vom russischen Wyborg nach Lubmin bei Greifswald beginnt.

1980 - In der Bundesrepublik und der DDR wird erstmals seit 1949 die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) eingeführt.

1965 - In den USA wird "Early Bird" gestartet, der weltweit erste kommerzielle Nachrichtensatellit.

1865 - Friedrich Engelhorn gründet die Aktiengesellschaft "Badische Anilin- & Soda-Fabrik" (BASF) in Mannheim.

Geburtstage

1976 - Anke Rehlinger (49), deutsche Politikerin, seit April 2022 Ministerpräsidentin des Saarlandes

1975 - Zach Braff (50), amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor ("Garden State", "Wish I Was Here", TV-Serie "Scrubs – Die Anfänger")

1954 - Sepp Ferstl (71), deutscher Skirennläufer, zweimaliger Sieger des legendären Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel

1946 - Wolfgang Ischinger (79), deutscher Diplomat, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz 2008-2022, Botschafter in den USA 2001-2006

Todestage

2005 - Fürst Rainier III., Fürst von Monaco 1949-2005, geb. 1923