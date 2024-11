Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. November 2024

Namenstag

Gregor, Karl

Historische Daten

1999 - Ein Haftbefehl des Amtsgerichts Augsburg gegen den früheren CDU-Schatzmeister Walther Leisler Kiep bringt die CDU-Spendenaffäre ins Rollen.

1989 - Auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz demonstrieren mehr als eine halbe Million DDR-Bürger für das Recht auf Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

1979 - Iranische Studenten besetzen die amerikanische Botschaft in Teheran, nehmen 52 Amerikaner in Geiselhaft und fordern die Auslieferung des Schahs, der zuvor in die USA geflohen war. Washington verhängt Sanktionen, die Geiselnahme endet erst nach 444 Tagen.

1924 - Nellie Tayloe Ross wird zur Gouverneurin des US-Bundesstaates Wyoming gewählt und im Januar 1925 als erste Gouverneurin der USA vereidigt.

1854 - Die britische Krankenschwester Florence Nightingale trifft im Krimkrieg zu einem Hilfseinsatz an der türkischen Front ein, der als Pionierleistung der modernen Krankenpflege in die Geschichte eingeht.

Geburtstage

1969 - Matthew McConaughey (55), amerikanischer Schauspieler ("True Detective", Oscar 2014 für die Hauptrolle in "Dallas Buyers Club")

1944 - Eduard Lintner (80), Deutscher Politiker (CSU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern 1991-1998, Drogenbeauftragter der Bundesregierung 1992-1998

1939 - Jürgen Bosse (85), deutscher Theaterregisseur und Schauspieldirektor, Schauspielintendant in Essen 1992-2005

1934 - Judith Herzberg (90), niederländische Schriftstellerin (Theaterstücke: "Tohuwabohu", Trilogie "Leas Hochzeit", "Heftgarn", "Simon")

Todestage

2008 - Michael Crichton, amerikanischer Schriftsteller ("Beute", "Jurassic Park", Drehbuch für die Krankenhausserie "Emergency Room"), geb. 1942