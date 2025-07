Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Juli 2025

Namenstag

Germanus, Ignatius, Justinus

Historische Daten

2024 - Zwei wichtige Islamistenführer werden bei gezielten Angriffen getötet: In Teheran stirbt Hamas-Auslandschef Ismail Hanija. Wenige Stunden zuvor hatte die israelische Armee berichtet, sie habe den ranghohen Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr in Beirut getötet.

2020 - Das oberste Parteischiedsgericht der SPD bestätigt den Parteiausschluss des Bestseller-Autors und Ex-Politikers Thilo Sarrazin. Er habe gegen SPD-Werte verstoßen. Auslöser des langen Streits war sein islamkritisches Buch "Deutschland schafft sich ab" von 2010.

2005 - In einer Garage in Brieskow-Finkenheerd (Brandenburg) werden bei einer Entrümpelung neun Babyleichen entdeckt. Sie liegen in einem mit Sand gefüllten Aquarium, in Eimern und Blumenkübeln. Die Mutter wird später wegen Totschlags zu 15 Jahren Haft verurteilt.

2000 - Bundesarbeitsminister Walter Riester (SPD) überreicht einem indonesischen Computerspezialisten in Nürnberg die erste "Green Card". Das Programm mit der besonderen Arbeitserlaubnis für Fachkräfte startet offiziell am 1. August.

1970 - Auf britischen Kriegsschiffen wird zum letzten Mal eine freie Rumration ausgegeben. Der tägliche Freitrunk für Matrosen und Maate war eine jahrhundertealte Tradition, passt aber nach Ansicht der Admiralität nicht mehr ins Bild der modernen Navy.

Geburtstage

1965 - Joanne K. Rowling (60), britische Schriftstellerin (Kinderbuch-Reihe "Harry Potter")

1940 - Frido Mann (85), deutscher Psychologe und Schriftsteller ("Achterbahn - Ein Lebensweg")

1933 - Cees Nooteboom (92), niederländischer Schriftsteller ("Rituale", "Die folgende Geschichte", "Allerseelen")

1930 - Oleg Popow, russischer Clown und Komiker, langjähriger Star des Moskauer Staatszirkus, "Zirkus-Poet", gest. 2016

Todestage

2005 - Wim Duisenberg, niederländischer Bankmanager, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) 1998-2003, geb. 1935