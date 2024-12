Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Dezember 2024

Namenstag

Hanno, Irmina, Johannes, Joseph

Historische Daten

2009 - In der Heiligen Nacht gelingt es einer 25-jährigen Frau, die Sperren im Petersdom zu überwinden, sich auf Papst Benedikt XVI. zu stürzen und ihn zu Fall zu bringen. Er übersteht diesen Angriff unverletzt.

1999 - Kaschmirische Separatisten zwingen einen indischen Airbus mit 189 Menschen an Bord zu einer achttägigen Odyssee durch vier Länder und erschießen einen Passagier. Am 31. Dezember geben die fünf Männer in Kandahar (Afghanistan) auf und entkommen.

1979 - Die erste europäische Trägerrakete "Ariane" startet vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana.

1979 - Die UdSSR startet eine militärische Luftbrücke als Beginn der Invasion Afghanistans. Am 27. Dezember stürmen Sowjetsoldaten den Präsidentenpalast in Kabul.

1914 - Soldaten der verfeindeten Armeen im Ersten Weltkrieg treffen sich im Niemandsland an der Westfront und feiern gemeinsam Weihnachten.

Geburtstage

1959 - Irene Fischer (65), deutsche Schauspielerin (Rolle der Anna Ziegler in der "Lindenstraße")

1954 - Ulrike Kriener (70), deutsche Schauspielerin (Film "Männer", ZDF-Krimiserie "Kommissarin Lucas")

1949 - Willi Reimann (75), deutscher Fußballspieler und -trainer (Coach des Hamburger SV, VfL Wolfsburg)

1944 - Erhard Keller (80), deutscher Eisschnellläufer, Olympiasieger 1968 und 1972, Weltmeister 1971 (jeweils 500 Meter Sprint)

Todestage

1524 - Vasco da Gama, portugiesischer Seefahrer, erreichte als erster Europäer Indien auf dem Seeweg um Afrika, geb. um 1469