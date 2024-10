Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Oktober 2024

Namenstag

Vitalis, Wendelin

Historische Daten

2023 - Eine schwere Sturmflut richtet an Schleswig-Holsteins Küste Millionenschäden an. In Flensburg steigt das Wasser auf 2,27 Meter über Normalwert, so viel wie seit 120 Jahren nicht. Auf der Ostseeinsel Fehmarn gibt es ein Todesopfer.

2014 - In Dresden gehen erstmals Anhänger des Anti-Islam-Bündnisses Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida) auf die Straße.

1999 - In Berlin wird der gemeinsame Botschaftsneubau der fünf nordischen Staaten Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden eröffnet.

1974 - Das ZDF sendet die erste Folge der Krimiserie "Derrick" mit Horst Tappert in der Titelrolle.

1714 - Kurfürst Georg Ludwig von Hannover wird in der Westminster Abbey als Georg I. zum König von Großbritannien und Irland gekrönt. Er ist der erste Hannoveraner auf britischem Thron.

Geburtstage

1979 - Katharina Schüttler (45), deutsche Schauspielerin ("Sophiiiie!", "Es kommt der Tag", "Nimm du ihn")

1964 - Kamala Harris (60), amerikanische Politikerin, US-Vizepräsidentin ab 2021, Präsidentschaftskandidatin der Demokraten 2024

1942 - Christiane Nüsslein-Volhard (82), deutsche Genetikerin, Biochemikerin und Biologin, Nobelpreis für Medizin 1995 für die Entdeckung von Genen, die die Entwicklung menschlicher Embryonen steuern

1934 - Michiko (90), japanische Ex-Kaiserin, Ehefrau von Kaiser Akihito (Kaiser 1989-2019), Mutter von Kaiser Naruhito

Todestage

2014 - Ursula Lingen, deutsche Schauspielerin ("Affäre Dreyfus", Serie "Blankenese", "Die rote Rosa") und Theaterintendantin (Hamburger Kammerspiele 1989-1991), geb. 1928