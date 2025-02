Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Februar 2025

Namenstag

Falko, Korona, Pierre

Historische Daten

2020 - Wegen des spektakulären Diebstahls einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum werden drei junge Männer zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Die Münze "Big Maple Leaf" mit einem Wert von 3,75 Millionen Euro ist bis heute verschwunden und wurde vermutlich zerstückelt und verkauft.

2010 - Schwere Unwetter verwüsten die portugiesische Ferieninsel Madeira und kosten mindestens 42 Menschen das Leben.

1990 - Mit der Verabschiedung des neuen DDR-Wahlgesetzes wird der Weg für die ersten freien Wahlen in der 40-jährigen Geschichte der DDR frei.

1890 - Bei den Reichstagswahlen werden die Sozialdemokraten mit 19,8 Prozent der Stimmen erstmals stärkste Partei.

1810 - Der Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer wird in Mantua auf Befehl Napoleons hingerichtet. Er führte 1809 Tiroler Truppen im Kampf gegen Bayern und Franzosen.

Geburtstage

1975 - Brian Littrell (50), US-amerikanischer Sänger und Musiker, Mitglied der Band Backstreet Boys ("As long as you love me")

1965 - Thomas Kemmerich (60), deutscher Politiker (FDP), Ministerpräsident von Thüringen 5. Februar bis 4. März 2020

1940 - Christoph Eschenbach (85), deutscher Dirigent, Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin 2019-2023, Chefdirigent des Philadelphia Orchestra 2003-2008 und des Tonhalle-Orchesters Zürich 1982-1985, Leiter des NDR Sinfonieorchesters 1998-2004

1925 - Heinz Kluncker, deutscher Gewerkschafter, Vorsitzender der ÖTV 1964-82, gest. 2005

Todestage

2011 - Helmut Ringelmann, deutscher Film- und Fernsehproduzent ("Der Alte", "Derrick"), geb. 1926