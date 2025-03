Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. März 2025

Namenstag

Leander, Oswin

Historische Daten

2020 - Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus werden die meisten Schulen und Kitas in Deutschland geschlossen.

2015 - Der Staat darf muslimischen Lehrerinnen an öffentlichen Schulen das Tragen von Kopftüchern nicht grundsätzlich verbieten, entscheidet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

1980 - In Chicago wird John Wayne Gacy wegen der Ermordung von 33 Menschen zum Tode verurteilt. Er ist der bis dahin schlimmste Serienmörder der USA. Der als Clown bekannte Mann hatte Jungen und junge Männer sexuell missbraucht, gefoltert und erdrosselt. 1994 wird er hingerichtet.

1940 - Mit dem Friedensvertrag von Moskau endet der Finnisch-Sowjetische Winterkrieg, den die UdSSR im Spätherbst 1939 begonnen hatte.

1920 - Mit einem Staatsstreich unter der Führung des Politikers Wolfgang Kapp und des Generals Walther von Lüttwitz versuchen Rechtsnationale, die Regierungsgewalt in der Weimarer Republik zu übernehmen ("Kapp-Putsch").

Geburtstage

1960 - Adam Clayton (65), britischer Musiker, Bassist der irischen Rockband U2 ("With Or Wthout You")

1959 - Till Backhaus (66), deutscher Politiker, Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern seit 1998, dienstältester Landesminister Deutschlands

1930 - Günther Uecker (95), deutscher Bildhauer und Objektkünstler, Mitglied der Künstlergruppe Zero ("Sprachskulpturen", Installation "Zeichen und Schriften", "Nagelbilder")

1890 - Fritz Busch, deutscher Dirigent und Pianist, vor 1933 Generalmusikdirektor an den Opern Stuttgart und Dresden, nach seiner Emigration Dirigent vieler bedeutender internationaler Orchester, gest. 1951

Todestage

2013 - Rosemarie Fendel, deutsche Schauspielerin ("Mensch Mutter", "Traumstadt") und Regisseurin ("Auf den Hund gekommen"), geb. 1927