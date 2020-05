Von Reiner Hoffmann

"Die Corona-Pandemie bedeutet ein Leben im Ausnahmezustand: Viele Beschäftigte bangen um ihren Arbeitsplatz, sie fürchten um ihre Existenzgrundlage oder um die ihrer Familien, die von Betriebsschließungen, Kurzarbeit oder Geschäftsaufgabe bedroht sind. Viele Menschen müssen zu Hause arbeiten und sich gleichzeitig um ihre Kinder kümmern. Wir müssen dafür sorgen, dass ihr Arbeitsplatz und ihr Einkommen gesichert bleiben.

Aktuell erleben wir eine große Wertschätzung für die Heldinnen und Helden der Arbeit, die jeden Tag dafür sorgen, dass wir gut versorgt sind – im Gesundheits- und Pflegebereich, im Supermarkt, in der Ver- und Entsorgung und vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Das ist gut so. Aber Wertschätzung hat auch einen Wert – und der bemisst sich in Euro und Cent. Ordentliche Löhne, gute Arbeitsbedingungen, vernünftige Arbeitszeiten. Das geht: mit Tarifverträgen, Mitbestimmung, starken Betriebs- und Personalräten. Das ist die beste Form, Menschen ordentlich zu bezahlen und ihnen Sicherheit zu geben.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Gewerkschaftsbunds können wir den Tag der Arbeit nicht auf den Straßen und Plätzen der Republik feiern. Wir können nicht gemeinsam und lautstark für bessere Arbeitsbedingungen protestieren. Solidarität heißt in diesen Tagen Abstand halten. Doch wir stehen zusammen. Wir setzen uns für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land ein. "Solidarisch ist man nicht alleine" – das ist unser diesjähriges Mai-Motto. Es könnte passender nicht sein."