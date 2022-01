Ein Bild aus dem Jahr 2015: Hunderttausende Migranten aus Syrien, dem Irak und Afghanistan machten sich damals zu Fuß auf den Weg in Richtung EU – hier ist eine Gruppe im Dezember in Mazedonien unterwegs. Foto: dpa

Von Michael Abschlag

Heidelberg. Fast eine Million Flüchtlinge kam 2015 nach Deutschland, viele flohen vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Was ist seitdem geschehen? Wie gut haben sie sich integriert, wo leben sie, wie viele haben eine Arbeit?

Wie viele Flüchtlinge leben in Deutschland? Ende 2020 waren laut Statistischem Bundesamt knapp 1,86 Millionen sogenannte "Schutzsuchende" in Deutschland registriert. Dazu zählen alle Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben oder sich "aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen" in Deutschland aufhalten. 9,2 Prozent von ihnen sind Kinder, die in Deutschland geboren sind. Von den übrigen kam der größte Teil – über eine Millionen – während der Flüchtlingskrise 2015/16 nach Deutschland, allein im Jahr 2015 waren es 890.000.

Welchen Status haben sie? Etwa drei Viertel (1,4 Millionen Millionen Menschen) verfügen über einen anerkannten Schutzstatus – das heißt, sie haben entweder einen Flüchtlingsstatus, Asyl oder subsidiären Schutz. Allerdings ist bei rund 80 Prozent aus dieser Gruppe der Schutzstatus zeitlich befristet, sie müssen also irgendwann zurück in ihre Heimat. 15 Prozent der Schutzsuchenden haben einen "offenen" Schutzstatus, sie befinden sich noch im Asylverfahren. 12 Prozent sind "geduldet" und leben noch in Deutschland, obwohl ihr Asylantrag abgelehnt wurde – etwa, weil eine Abschiebung derzeit nicht möglich ist. Die meisten Schutzsuchenden (33 Prozent) stammen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan (11,6 Prozent) und dem Irak (10,5 Prozent).

Wo leben sie jetzt? Die aktuellsten Zahlen des Bundesamtes für Flucht und Migration (Bamf) stammen aus dem Jahr 2018 und wurden 2021 ausgewertet. Demnach wohnen drei Viertel der Geflüchteten in Privatwohnungen, wie eine Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), des Sozioökonomischen Panels (SOEP) und des Bamf zeigt. Die meisten von ihnen (72 Prozent) lebten in Städten – vor allem in großen Mehrfamilienhäusern. Für anerkannte Flüchtlinge gilt eine "Wohnsitzauflage", das heißt, sie müssen bis zu drei Jahre in dem Bundesland wohnen, in dem ihr Asylverfahren durchgeführt wurde, sofern sie nicht einen Job oder Ausbildungsplatz nachweisen können.

Wie viele arbeiten? Die Integration in den Arbeitsmarkt klappte insgesamt gut: Mehr als die Hälfte der berufsfähigen Geflüchteten geht inzwischen einer Arbeit nach, wie das IAB mitteilte. Unter den erwerbstätigen Geflüchteten gingen 68 Prozent im zweiten Halbjahr 2018 einer Voll- oder Teilzeiterwerbstätigkeit nach (einschließlich Selbstständiger), 17 Prozent einer bezahlten Ausbildung und 3 Prozent einem bezahlten Praktikum; 12 Prozent waren geringfügig beschäftigt.

Wo arbeiten sie? Die größte Gruppe arbeitet im Bereich Produktion und Fertigung – hier sind ein Drittel (32 Prozent) aller erwerbstätigen Flüchtlinge untergekommen. 26 Prozent arbeiten in den Bereichen Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit und 17 Prozent in Dienstleistungsberufen wie etwa im Handel, der Gastronomie oder Hotels, sowie in der Organisation von Unternehmen, etwa in der Buchhaltung.

Wie wirkte sich Corona aus? Die Pandemie verpasste der Entwicklung einen Dämpfer: Geflüchtete waren während des ersten Lockdowns überdurchschnittlich von Beschäftigungsabbau und Kurzarbeit betroffen. So waren im 2. und 3. Quartal 2020 etwa 25 Prozent in Kurzarbeit – bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund waren es nur 16 Prozent. Umgekehrt waren nur drei Prozent der Flüchtlinge in Homeoffice, bei Deutschen ohne Migrationshintergrund waren es 36 Prozent.

Wie viele besuchen eine Schule? Wie viele geflüchtete Kinder und Jugendliche eine deutsche Schule besuchen, wird von den Bundesländern nicht erhoben. Deshalb kann man nur versuchen, sich der Zahl zu nähern: Ende 2019 lebten in Deutschland 316.300 junge "Schutzsuchende" im schulpflichtigen Alter. Laut einer Umfrage des Bamf unter Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland eingereist sind, gingen 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen in die Schule.

Wieviele sprechen Deutsch? Auch das lässt sich schwer erheben, es gibt aber Zahlen zu den Sprachkursen und Selbsteinschätzungen. Fünf von zehn Geflüchteten beurteilten 2019 ihre Deutschkenntnisse selbst als gut oder sehr gut, über gar keine Kenntnisse verfügten weniger als fünf Prozent, über eher schlechte Kenntnisse weniger als 15 Prozent. 90 Prozent der Männer und 79 Prozent der Frauen haben zwischen 2016 und 2019 an mindestens einem Sprachkurs teilgenommen.