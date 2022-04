Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Ein Ministerium nur für Landesentwicklung und Wohnungsbau: Das gibt es erst seit Mai 2021, seit die zweite grün-schwarze Landesregierung im Amt ist. Ministerin Nicole Razavi (56) spricht im RNZ-Interview über die Vorzüge der 8000-Einwohner-Gemeinde, in der sie selbst wohnt, und über kreative Ideen, wie mehr Wohnraum geschaffen werden kann.

Frau Razavi, in die Klagen über zu hohe Mieten und Immobilienpreise müssen Sie vermutlich nicht einstimmen, oder? Als Landesministerin können Sie schließlich von einem monatlichen Grundgehalt von 15.000 Euro leben.

Grundsätzlich stimmt das sicher. Ich habe in meinem Leben aber generell nur sehr selten meine Wohnung gewechselt. Zum Studium ging es nach Tübingen. Mit meinem Referendarsgehalt habe ich dann die Miete meiner ersten eigenen Wohnung bezahlt, eine kleine Dachwohnung mit zweieinhalb Zimmern, in der ich über 13 Jahre lang gelebt habe. Erst als ich in den Landtag gewählt wurde, bin ich umgezogen.

Die für Wohnungsbau zuständige Landesministerin Nicole Razavi (56). Foto: dpa

Und in dieser Wohnung leben Sie bis heute?

Ja. Seit 2006 wohne ich in derselben Wohnung, mitten in meinem Heimatort in Salach. Ich habe es sehr zu schätzen gelernt, fußläufig nicht nur den Bahnhof, sondern auch die Apotheke, den Bäcker, den Gemüsehändler, das Rathaus erreichen zu können. Da bin ich mitten im Leben des Ortes. Und jetzt werde ich, voraussichtlich im August, in meine erste Eigentumswohnung ziehen können – das war aber schon geplant, bevor ich zur Ministerin berufen wurde. Was Eigentum angeht, bin ich also Spätberufene. Dabei ist Eigentum, auch was die eigene Altersversorgung angeht, mit das Beste, was man machen kann.

Salach liegt immerhin 50 Kilometer vor den Toren Stuttgarts, Sie müssen pendeln. Stört Sie das nicht?

Das Pendeln nach Stuttgart hat für mich schon immer dazu gehört, schon vor meiner Abgeordnetenzeit – und die Zugverbindung aus dem Kreis Göppingen ist auch sehr gut. Ich habe das nie als zusätzliche Belastung empfunden. Man kann in der Zeit lesen, arbeiten, sich ausruhen. Mit dem Zug ist es gerade mal eine halbe Stunde – das ist wirklich nicht viel.

Andere leiden hingegen darunter, dass sie nicht in annehmbarer Nähe zu ihrer Arbeitsstelle eine Wohnung finden, weil es finanziell einfach nicht geht.

Ich glaube, dass eine Pendelstrecke, wie ich sie habe, noch nicht wirklich ein Problem ist. Ich komme in rund 30 Minuten mit dem Zug nach Stuttgart oder Ulm. So lange braucht man ja im Raum Stuttgart oft schon aus den äußeren Stadtbezirken bis in die Innenstadt. Es geht um die Menschen, die deutlich weitere Strecken zurücklegen müssen zwischen ihrem Arbeitsplatz und einer Wohnung, die von ihrem Lohn bezahlbar ist. Und es muss ja auch gutes Wohnen sein – nur ein Dach über dem Kopf reicht nicht aus.

Und da gibt es viele, bei denen Arbeitslohn und Mieten nicht mehr zusammenpassen.

Ja. Und das betrifft nicht nur die Metropolen, sondern das wirkt bis weit in den ländlichen Raum hinein. Ein Auszubildender, der eine Kochlehre auf der Schwäbischen Alb in meinem Wahlkreis macht, hat schon Probleme, von seinem Lehrlingsgeld noch das Zimmer zu bezahlen. Da müssen wir gegensteuern – im Interesse der Menschen, aber auch, weil es ein Thema für unseren Wirtschaftsstandort ist. Es ist schwer genug für unsere Unternehmen, Fachkräfte oder Azubis zu finden. Völlig inakzeptabel wird es, wenn diese abwandern, weil sie bei uns keinen bezahlbaren Wohnraum finden.

Ihr Ministerium arbeitet jetzt seit fast einem Jahr mit genau diesem Wohnbau-Schwerpunkt – ein Novum. Aber: Kann man politisch überhaupt viel bewegen? Das Land als großer Bauträger ist ja eher nicht vorstellbar.

Wir nennen uns ja gerne "Land der Häuslesbauer" – aber als Landesregierung sind wir nicht der bessere Häuslesbauer. Schnell, also von heute auf morgen, werden wir die Ziele nicht erreichen.

Wo setzen Sie also an?

Bei den Kommunen. Die Entscheidungen werden vor Ort getroffen. Ich war heute Morgen in einer kleinen Kommune bei mir im Wahlkreis. Da tut sich mit einem jungen, engagierten Bürgermeister plötzlich sehr viel, weil er gute Ideen hat, mit seinem Gemeinderat gute Konzepte auf den Weg bringt. Es geht darum, die Potenziale, die es gibt, zu erkennen und zu nutzen.

Im städtischen Bereich liegt der Fokus aber eher darauf, dass vor allem günstiger Wohnraum entstehen soll?

Wir haben unser Landeswohnraumprogramm noch attraktiver gemacht. Da geht es tatsächlich vor allem darum, die Zahl der Sozialwohnungen zu steigern. Wir werden es nach langer Zeit voraussichtlich dieses Jahr erstmals wieder schaffen, dass mehr neue Sozialwohnungen entstehen als alte aus der Mietpreisbindung fallen. Aber der Bedarf ist weiterhin groß. Es nützt aber nichts, wenn wir Geld ins Schaufenster stellen, das keiner abholt. Unser Programm muss attraktiv sein – sowohl im sozialen Mietwohnungsbau als auch bei der Förderung von Wohneigentum für junge Familien.

Einem Investor brächten Luxusappartements bestimmt mehr Rendite. Kann das Land da überhaupt ausreichend Anreize setzen?

Wichtig ist, dass wir das Thema Wohnraum nicht dem freien Markt überlassen. Wohnungen lassen sich inzwischen fast zu jedem Preis verkaufen, weil der Bedarf so groß ist – und weil es viele Menschen gibt, die sich durchaus auch die teurere Immobilie leisten können. Wir müssen es Investoren also weiter schmackhaft machen, günstigere Wohnungen anzubieten. Wir werden daher auch die anrechenbaren Baukosten von bisher 3500 Euro pro Quadratmeter auf 4000 Euro anheben, um den gestiegenen Baukosten gerecht zu werden.

Stehen dafür dann auch entsprechend mehr Fördermittel bereit?

Ja. Unser Landeswohnraumprogramm ist dieses Jahr mit einer Rekordsumme von 377 Millionen Euro ausgestattet. Der Bund nimmt mehr Geld in die Hand, und wir werden als Land ein zusätzliches Förderprogramm namens "Neues Wohnen" starten – mit weiteren 50 Millionen Euro. Mit diesem Programm wollen wir Wohnformen fördern, die in der klassischen Wohnraumförderung bislang nicht unterstützt werden können – zum Beispiel Wohngemeinschaften.

In Unistädten gelten WGs doch als ideales Investment, um mit wenig Wohnraum viel Geld zu verdienen...

Bei Wohngemeinschaften denkt man zunächst an Studierende. Unser Programm richtet sich aber vor allem auch an Senioren, die sagen: Wir wollen im Alter nicht alleine leben. Wenn die sich jetzt zusammentun – mit einem gemeinsamen Wohnbereich –, dann war das bisher nicht förderfähig. Das wollen wir ändern.

Und es klingt deutlich attraktiver als der Umzug ins Seniorenheim.

Wobei da meines Erachtens große Fehler gemacht wurden. Jahrzehntelang hat man die Seniorenwohnanlagen in den Außenbereich der Kommunen gebaut. Eine völlig falsche Entscheidung. Das Leben im Alter muss im Ortskern stattfinden, nah bei den Menschen. Nur so haben wir ein gesundes soziales Gefüge und ein gesundes Generationengefüge.

Lassen Sie uns auf den ländlichen Raum schauen. Mit der Tendenz zum Homeoffice, mit steigenden Energiepreisen: Werden gerade Räume wieder attraktiv, die zuvor abgehängt waren?

Ich glaube, dass dieser Wendepunkt schon früher war. Schon vor Corona waren die Mieten in Stuttgart ja hoch, der ÖPNV an der Belastungsgrenze, die Straßen verstopft. Da hat sich auch früher schon das Pendeln gelohnt. Corona hat für den ländlichen Raum aber doch wenigstens etwas Gutes: Wir haben gelernt, Wohnen und Arbeiten deutlich besser zu verbinden als früher. Wenn wir es jetzt richtig machen, kann das noch einen richtigen Schub geben. Die kleinen und großen Gemeinden müssen als Lebensorte – nicht nur als Wohnorte – noch attraktiver werden.

Gerade in Siedlungen, die in den 60ern und 70ern entstanden, müsste doch der Generationenwechsel anstehen. Aber ist der oft unsanierte Wohnraum dort für Jüngere überhaupt passend?

Ob das wirklich so stimmt, weiß ich gar nicht. Richtig ist: Der Wohnraum, der zur Verfügung steht, wurde früher von viel mehr Menschen genutzt als heute. Und es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Enkel das Häuschen von Oma und Opa übernehmen.

Junge Familien treibt zudem die Sorge um, dass die Sanierung eines Altbaus im Zweifel teurer wird als der Neubau auf der grünen Wiese.

Man muss es von Fall zu Fall anschauen. Nicht jedes alte Haus ist sanierbar – aber mit guten Ideen ist mehr sanierbar als viele meinen. Bei der Innenentwicklung spielt Sanierung und Umbau im Bestand eine ganz wichtige Rolle.

Ein weiteres Phänomen: Ältere leben allein in zu großen Häusern, während gleichzeitig Familien verzweifelt Wohnraum suchen.

Ich will niemandem vorschreiben, wie er wohnen soll. Aber es gibt im Landkreis Ravensburg ein schönes Beispiel mit der Gemeinde Bodnegg. Die hat eine Frau aus der Gemeinde angestellt, die das Gespräch mit den Menschen sucht, auf sie zugeht, nach Sorgen und Nöten fragt. Und wenn dann beispielsweise die 80-jährige Witwe erzählt, dass sie mit ihrem Haus mit großem Garten – die Treppen zu steil, die Kinder weit weg – eigentlich überfordert ist, dann kann die Gemeinde da helfen.

Und wie?

Die Gemeinde finanziert dieser Frau zum Beispiel vier Stunden Architekturberatung, die aufzeigt, wie man aus ihrem großen Einfamilienhaus vielleicht zwei Wohnungen machen kann. Die Frau könnte dann in ihrer dann barrierefreien Wohnung bleiben, und mit einem extra Eingang gäbe es eine zweite Wohnung für eine Familie. Auch der Tausch von Wohnungen kam da schon zustande. Dies zeigt: Wir kommen vor allem dann zum Ziel, wenn man sich auch im Kleinen kümmert.

Die politischen Debatten der Vergangenheit haben oft das günstige Bauen dem energieeffizienten Bauen gegenübergestellt. Hat sich da der Blick gewandelt?

Entscheidend ist, dass wir beides vereinbar machen. Die Vorgaben, die der Staat macht, dürfen nicht dazu führen, dass nicht mehr gebaut oder nicht mehr saniert wird. Ich bin davon überzeugt, dass wer fordert auch fördern muss. Und beim klimagerechten Bauen müssen wir schauen, was wirklich energetisch etwas bringt – und was nur Fassade ist. In der Bauministerkonferenz haben wir uns darauf verständigt, dass wir einen Paradigmenwechsel bei der Sanierung wollen: weg von der Konzentration auf die Dämmung der Fassade und hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung.

Der Landeshaushalt ist durch die Corona-Krise und mögliche Auswirkungen des Ukrainekrieges strapaziert. Fürchten Sie Einschnitte im Budget Ihres Ministeriums?

Der Kampf um Haushaltsmittel ist nichts Neues. Wir müssen klar Prioritäten setzen. Ich sage es mal so: Wohnen ist nicht alles – aber ohne ein gutes Dach über dem Kopf ist alles eigentlich nichts.

Bisher sind mehr als 50.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Baden-Württemberg gekommen. Verschärft das die Lage auf dem Wohnungsmarkt weiter?

Dass so viele Menschen aus der Ukraine zu uns kommen, wird die Spannungen auf dem Wohnungsmarkt sicherlich noch einmal verschärfen. Aber wir müssen diesen Menschen, die aus dem Krieg zu uns kommen, eine Zuflucht geben. Wir sollten das Ganze als Anreiz verstehen, schneller und unbürokratischer mehr Wohnraum für alle zu schaffen.

Wie soll das gehen?

Wir könnten beispielsweise honorieren, dass gerade so viele Menschen ihre Häuser, vielleicht auch ihre bisher nicht vermieteten Einliegerwohnungen öffnen. Mir schwebt vor, dass wir diesen Menschen einen kleinen Ausgleich für die Differenz zahlen zwischen dem, was eine ukrainische Familie an Miete zahlen kann, und dem, was normalerweise verlangt werden kann. Wir werden das nicht komplett ausgleichen können. Aber einen kleinen Ausgleich sollten wir schaffen. Dies erhöht auch die Chancen, dass diese Wohnungen dann auch dauerhaft wieder zur Verfügung stehen.

In anderen Bundesländern wird über Enteignungen von Immobilienkonzernen oder Mietpreisdeckel mit großer Leidenschaft diskutiert. Was halten Sie von solchen Ideen?

Nichts. Gar nichts. Das einzige, was man mit solchen Diskussionen erreicht, ist, dass weniger Eigentümer ihre Wohnung vermieten werden. Besonders von Enteignungsfantasien halte ich gar nichts. Jede Wohnung zählt. Alle Folterinstrumente, die den Vermieter vergraulen, sind völlig kontraproduktiv.