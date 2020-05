Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin.Heinrich August Winkler gilt als einer der renommiertesten Historiker Deutschlands. Er studierte unter anderem in Heidelberg und lehrte bis 2007 an der Humboldt-Universität Berlin.

Herr Winkler, der 8. Mai 1945 steht für die Stunde Null und das Ende eines Irrwegs. Für viele war es zunächst einmal kein Tag der Befreiung, oder?

Der 8. Mai 1945 bleibt die tiefste Zäsur der deutschen Geschichte. Richard von Weizsäcker hat am 8. Mai 1985 von einem Tag der Befreiung und dem Ende eines langen Irrwegs gesprochen. Er meinte damit die deutschen Vorbehalte gegenüber der westlichen Demokratie, die tief in die Geschichte zurückreichen. Die Jahre des so genannten Dritten Reiches waren der Höhepunkt der deutschen Auflehnung gegen die politischen Ideen des Westens, die Ideen der unveräußerlichen Menschenrechte und der Herrschaft des Rechts, also die politischen Konsequenzen der Aufklärung, wie sie in den Menschenrechtserklärungen der Amerikanischen Revolution von 1776 und der Französischen Revolution von 1789 Ausdruck gefunden hatten. Dagegen hatten sich schon deutsche Kriegsideologen im Ersten Weltkrieg aufgelehnt, als sie den Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit die so genannten "deutschen Ideen" von 1914 – vergröbert gesagt Ordnung, Zucht und Innerlichkeit – entgegen stellten. Unter Hitler kulminierte diese Ablehnung all dessen, was nach universalen Ideen klang. Der 8. Mai 1945 war nicht nur das Ende des "Dritten Reiches", sondern auch der Untergang des ersten deutschen Nationalstaates, den Bismarck 1871 geschaffen hatte, des Deutschen Reiches. Niemand wusste damals, ob die Deutschen jemals wieder in einem Staat zusammen leben würden.

Für die Ostdeutschen folgten Mauer und Stacheldraht und Jahrzehnte der Unterdrückung…

In der DDR mussten die Menschen bis zur Friedlichen Revolution von 1989 warten, bis sie die Chance des demokratischen Neuanfangs erhielten, die die Westalliierten den Westdeutschen nach 1945 gegeben hatten. Am 3. Oktober 1990 hat Richard von Weizsäcker bei seiner Rede zur Wiedervereinigung in der Berliner Philharmonie davon gesprochen, dass der Tag gekommen sei, an dem zum ersten Mal in der Geschichte das ganze Deutschland seinen dauerhaften Platz im Kreis der westlichen Demokratien findet. Damit ist die historische Bedeutung der Wiedervereinigung zutreffend beschrieben. Deutschland wurde erstmals in vollem Sinne das, was die Weimarer Republik werden wollte, aber angesichts massiver Widerstände im Innern nicht werden konnte: eine funktionstüchtige, wehrhafte westliche Demokratie.

Die NS-Vergangenheit ist in der Bundesrepublik und in der DDR sehr unterschiedlich bewältigt worden. Welche Folgen hat das bis heute?

Ost und West unterscheiden sich in Deutschland mit Blick auf den Umgang mit der NS-Vergangenheit grundlegend. Die so genannte Bewältigung der Vergangenheit war in der alten Bundesrepublik ein überaus mühseliger Prozess. Es gab zwar schon 1945 erste Schuldbekenntnisse, wie etwa in einer Erklärung des Vorläufigen Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland vom Oktober 1945 und in dem 1946 erschienenen Buch des Philosophen Karl Jaspers "Die Schuldfrage". Aber eine intensive und systematische Erörterung der deutschen Verantwortung für die Verbrechen der NS-Zeit hat erst sehr viel später eingesetzt. Mitte der 50er Jahre begann die wissenschaftliche Erforschung der Auflösung der Weimarer Republik. Anfang der 60er Jahre folgte eine selbstkritische Debatte über den Anteil Deutschlands an der Auslösung des Ersten Weltkrieges. Die Judenvernichtung rückte erst in den 60er Jahren im Gefolge des Eichmann-Prozesses in Jerusalem, des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt und des Düsseldorfer Treblinka-Prozesses in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Und im Osten?

Politisch schwer belastete ehemalige Nationalsozialisten hatten es in der Bundesrepublik sehr viel leichter als in der DDR, ihre Karrieren fortzusetzen oder neue zu beginnen. Eine freie gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Problem einer nationalen Schuld der Deutschen unterblieb aber in der DDR schon deshalb, weil sich die herrschende Partei, die SED, dem Lager der Sieger zurechnete. Sie wollte von einer Verantwortung für den Nationalsozialismus nichts wissen. Es sieht auf den ersten Blick paradox aus, dass in der "antifaschistischen" DDR deutsch-nationale Geschichtsdeutungen, anti-westliche, zum Teil auch anti-semitische Vorurteile in stärkerem Maße überleben konnten als im Westen Deutschlands, wo sich im Laufe der Jahrzehnte ein mühsamer Prozess der gesellschaftlichen Selbstaufklärung vollzogen hat. Diese radikale Ungleichzeitigkeit der deutschen Nachkriegsentwicklung wirkt bis heute nach. Wem man erklären will, warum eine Bewegung wie Pegida ihren Anfang in Dresden genommen hat und die AfD im Osten deutlich stärker ist als im Westen, der wird die Gründe dafür nicht nur in den Entwicklungen in den ersten Jahren nach 1990 suchen dürfen, sondern auch in den Jahrzehnten zuvor.

Weizsäcker hat davor gewarnt, dass der 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 zu trennen sei, an dem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Sind wir vor solch historischen Irrwegen gefeit?

Wenn wir daran festhalten, dass es keinen Schlussstrich unter die Vergangenheit geben darf, wenn wir uns weiter bemühen, in selbstkritischer Aufarbeitung unserer Geschichte die freiheitlichen Errungenschaften der Jahrzehnte nach 1945 zu verteidigen, dann ist unsere Demokratie trotz aller Anfechtungen durch Extremisten auch für die Zukunft gesichert.

75 Jahre nach Kriegsende und der Befreiung der Konzentrationslager wächst der Antisemitismus wieder...

Es geht hier nicht nur um ein deutsches Phänomen. Wir erleben erschreckende antijüdische Kampagnen und Ausschreitungen in vielen europäischen Ländern. Einheimische Antisemiten finden vielfach Unterstützung durch fanatische Islamisten, die sich in ihrem Hass auf die Juden und Israel gegenseitig zu überbieten versuchen. Deshalb muss diese Gefahr nicht nur für die Behörden, die für Verfassungsschutz und Innere Sicherheit zuständig sind, sondern von der Zivilgesellschaft insgesamt äußerst ernst genommen und bekämpft werden.

Nun werden Deutschland und die Welt von einer schweren Pandemie heimgesucht. Wie erleben Sie diese schwere Krise?

Das Gefühl der Zeitenwende, eines tiefen Umbruchs, ist zu Recht weit verbreitet. Der Vergleich mit der "Stunde Null" von 1945 scheint nahezuliegen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aber gab es, bei aller Ungewissheit, was die Zukunft anging, das Gefühl: "Wir sind noch einmal davongekommen." Heute können wir leider noch nicht sagen, wir seien noch einmal davongekommen. Die Experten schließen eine zweite Welle nicht aus. Wir haben den Höhepunkt der Seuche vielleicht noch gar nicht erreicht.

Wird Europa durch die Krise zerlegt? Wo bleibt die Solidarität?

Zu den großen Herausforderungen der deutschen Politik gehört seit jeher der Zusammenhalt der Europäischen Union und der Währungsgemeinschaft. Deutschland tut daher gut daran, sich nicht auf polarisierende Forderungen einzulassen, etwa die einer Vergemeinschaftung der Schulden. Dadurch würde die Zustimmung zur EU gerade in den Ländern gefährdet, die finanziell relativ stark sind, ohne die die Währungsunion und die EU gar nicht bestehen können. Wir haben aber Gemeinschaftsleistungen zu erbringen, die den von der Corona-Krise besonders stark betroffenen Ländern nachhaltig helfen, weil sie als Hilfe zur Selbsthilfe wirken.