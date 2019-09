Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. In der deutschen Wirtschaft wächst nach den Wahlerfolgen der rechten AfD in Sachsen und Brandenburg die Sorge vor Schäden für das deutsche Image in der Welt. "Die relative Stärke der AfD in Sachsen und Brandenburg bereitet uns Arbeitgebern zunehmend Sorge", befand Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Dabei kritisierte er Äußerungen führender AfD-Parteimitglieder, die er für geeignet hält, den guten Ruf der auch in diesen Bundesländern international tätigen Wirtschaft zu schädigen.

Kein Trost ist für Kramer dabei, dass SPD und CDU zumindest verhindern konnten, dass die AfD zur stärksten Kraft in einem der beiden Länder wurde. Die beiden Traditionsparteien trügen vielmehr mit innerparteilichen Streitereien und mit gegenseitigen Abgrenzungsbemühungen auf Bundesebene dafür die Verantwortung, dass viele Wähler im Osten nach "vermeintlich anderen Lösungen" suchten. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Sachsen und seinen Amtskollegen Dietmar Woidke (SPD) in Brandenburg forderte Kramer auf, nun "eine Regierung zu bilden, die die Wirtschaft kräftigt und damit die Lebensperspektiven der Menschen noch stärker verbessert, als es bisher der Fall war".

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer stieß in das gleiche Horn. Er verbuchte es zwar als Erfolg, dass die Mehrheit der Wähler in den beiden Ländern den Parteien die klare Mehrheit gegeben hätten, die für eine konstruktive Politik ständen. "Gleichwohl ist der hohe Stimmenanteil für Protest und Populismus Anlass zur Sorge", räumte er ein.

Auch er hoffe in beiden Ländern nun auf Regierungen, "die die Wirtschaft stärken und die Lebensbedingungen der Menschen gerade auch in den strukturschwachen ländlichen Räumen weiter verbessern". Verloren gegangenes Vertrauen müsse zurückgewonnen und die Menschen davon zu überzeugt werden, "dass Nationalismus und Ausgrenzung nicht die Antworten in einer immer vernetzteren und globalisierteren Welt sein können", so Wollseifer.

Kritisch zu nationalistischen Tönen aus der AfD hatten sich schon in den letzten Wochen wiederholt führende Repräsentanten der Wirtschaft geäußert, darunter Siemens-Chef Joe Kaeser. Immer wieder wurde von dieser Seite vor Schäden für das Ansehen Deutschlands in der Welt gewarnt. Auf das sei ein Land angewiesen, das wie kaum ein anderes seinen Wohlstand mit hohen Exporten und Auslandsaktivitäten sichere. Auch Industriepräsident Dieter Kempf hatte sich in diese Richtung geäußert. "Erfolge der AfD schaden dem Image unseres Landes", hatte er jüngst in einem Zeitungsinterview gesagt. Die Attraktivität eines Wirtschaftsstandorts leide "unter extremistischen Parteien". Zudem müsse ein Standort im Ringen um dringend benötigte Fachkräfte aus aller Welt "attraktiv und einladend sein". Ausländerfeindlichkeit und Nationalismus passten deshalb nicht zu einer international erfolgreichen Wirtschaft.

Dagegen warnte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, vor Überzeichnungen. "Ich erwarte nicht, dass die Ergebnisse der Landtagswahlen sich wirtschaftlich negativ auswirken werden", sagte er. Die Wahlergebnisse seien aber ein Weckruf für die Volksparteien und damit die Bundesregierung, ihren Kurs zu ändern. Die etablierten Kräfte müssten enger als bisher zusammenarbeiten und vor allem den strukturschwächeren Regionen eine bessere Perspektive eröffnen. "Der Auftrag der gleichwertigen Lebensbedingungen muss von der Politik viel ernster genommen werden als bisher", fordert er. Fratzscher mahnte zugleich auch: "Die Stärke der AfD sollte dabei aber auch nicht überdramatisiert werden".

Die AfD selbst wies den Vorwurf zurück, der hiesigen Wirtschaft zu schaden. Diese Kritik könne "falscher nicht sein", sagte Co-Parteichef Jörg Meuthen. "Das ist mit einem Wort lächerlich", reagierte er auf die Kritik. Vielmehr warf er seinerseits der deutschen Politik und der Europäischen Zentralbank eine "katastrophale" Geld-, Finanz- und Wirtschaftspolitik vor, die Deutschland in die Krise steuere.