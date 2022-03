Menschen ruhen sich in einem Einkaufszentrum in Mylny aus, das für die vorübergehende Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine bestimmt ist.

Von Tim Müller

Rzeszów. Chris Melzer ist Sprecher des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR. Derzeit ist er im Kriseneinsatz in Polen. Die RNZ erreichte ihn an einem Grenzübergang.

Herr Melzer, Sie sind an der Grenze. Welche Szenen spielen sich dort ab?

Chris Melzer. Foto: privat

Ich bin seit letzten Freitag hier, und ich habe Zehntausende Geflüchtete kommen sehen. Es sind herzzerreißende Szenen, die sich hier abspielen. Oft fahren Familien mit dem Auto an der Grenze vor, dann steigen alle aus und verabschieden sich mit langen Umarmungen vom Vater, der zurückfährt, um zu kämpfen. Es sind belastende Szenen. Ich habe bisher nur etwa 200 Männer die Grenze überqueren sehen – allesamt Ältere. Generell kommen die meisten Geflüchteten mit dem Auto oder zu Fuß. Die, die zu Fuß unterwegs sind, müssen stundenlang warten, bis sie die Grenze passieren können – teilweise bei minus fünf Grad. Viele, die mit dem Auto kommen, harren sogar tagelang auf der ukrainischen Seite aus. Gerade für Kinder ist das eine Belastung.

Wieso dauert das so lange?

Das liegt vor allem daran, dass Polen alle Einreisenden registrieren möchte. Die Anmeldung einer einzelnen Person dauert zwar nicht lange – in etwa fünf Minuten –, aber die riesige Zahl der Geflüchteten lässt die Wartezeit in die Höhe schnellen und macht die Registrierung zunehmend zum Problem.

Man hört immer wieder von der riesigen Hilfsbereitschaft der Polen. Wie erleben Sie diese?

Was hier passiert, ist herzerwärmend. Unmittelbar hinter dem Grenzzaun stehen hunderte Polen und verteilen Lebensmittel, Telefonkarten, Decken, Schlafsäcke und Mäntel. Viele Einheimische bieten den Geflüchteten an, sie quer durchs Land zu fahren. Dann kommen sie zurück und fahren die nächsten. Es ist unglaublich, was die Polen hier leisten.

An privater Initiative fehlt es nicht. Wie ist der polnische Staat auf die Flüchtenden vorbereitet?

Auch die staatliche Hilfe funktioniert sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Es gibt diverse Erstaufnahmeeinrichtungen – Schulen, Turnhallen, Jugendherbergen –, die von Helfern des Roten Kreuzes oder der Kirchen unter staatlicher Führung am Laufen gehalten werden. Bisher sind knapp über 450.000 Geflüchtete in Polen angekommen, das Land kann diese Aufgabe stemmen. Man muss allerdings zugeben, dass man momentan nicht weiß, wie es aussieht, wenn in Polen zwei Millionen Menschen angekommen sind – und das ist gar nicht unrealistisch.

Wie viele könnten noch kommen?

Das kann man nicht genau beziffern. Bereits jetzt sind insgesamt bald 900.000 Menschen geflohen. Es könnten nach unseren Schätzungen bis zu vier Millionen werden.

Die Zahlen sind erschreckend …

Es ist tatsächlich die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg – also seit annähernd 80 Jahren. Fast 900.000 Geflüchtete in sechs Tagen, das gab es seit 1945 nicht mehr.

Fliehen viele weiter in westliche Länder?

Bisher sind rund 36.000 Geflüchtete in die Länder Westeuropas gereist. Verglichen mit der Gesamtzahl aller Flüchtlinge ist das verschwindend wenig. Das liegt daran, dass es in Polen eine große ukrainische Diaspora gibt, auf die sich die Vertriebenen stützen können. Zudem wollen die meisten nahe an ihrer Heimat bleiben, um gegebenenfalls schnell zurückkehren zu können.

Was können deutsche Bürger tun, um zu helfen?

Ich kann nur sagen: Öffnen Sie ihr Herz und ihr Haus. Es werden sicherlich noch viele Ukrainer nach Deutschland und auch in ihre Region kommen. Jeder, der ein ungenutztes Zimmer hat, sollte es jetzt zur Verfügung stellen. Gleichzeitig muss man sagen, das meiste wird sich hier an der polnisch-ukrainischen Grenze abspielen. Deshalb sind Spenden so wichtig. Allen voran Geldspenden, die flexibel eingesetzt werden können. Dabei ist es egal, an welche Hilfsorganisation deutschen Bürger spenden. Jede Unterstützung ist willkommen und wird gebraucht.