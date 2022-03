Über 6000 Menschen, die gegen den Krieg in der Ukraine demonstrierten, wurden in Russland bisher festgenommen.

Von Tim Müller

Wiesloch. Gert Weisskirchen (77; Foto: Pfeifer) war bis 2009 Abgeordneter des Rhein-Neckar-Kreises im Deutschen Bundestag. Zudem gehörte der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an.

Herr Weisskirchen, Sie sind gut vernetzt in Russland. Was berichten Ihnen Bekannte aus dem Land?

Gerade habe ich erfahren, dass die Moskauer Büros der Menschrechtsorganisation Memorial International von den Omon-Milizen des Kremls durchsucht wurden. Ein Bekannter sagte zu mir, dass die Memorial-Mitarbeiter die Archive mit ihren Körpern verteidigen. Es ist wirklich schockierend.

Die russische Opposition ist im Moment also unter sehr starkem Druck …

Ja, wobei die rigide Vorgehensweise gegen Oppositionelle während eines bewaffneten Konflikts in Russland nichts neues ist. Bereits in den 1990er-Jahren, am Anfang des Tschetschenien-Krieges, wurde mit harten Maßnahmen gegen das Erwachen der russischen Zivilgesellschaft vorgegangen – zu der Zeit unter Präsident Boris Jelzin. Damals wie heute haben wir einen schlimmen Gleichklang der Repression nach außen und innen.

Stützt die Mehrheit der Russen den Kurs von Präsidenten Wladimir Putin?

Ich denke, er hat noch die Unterstützung der Mehrheit. Aber diese Mehrheit zerbröselt. Die Zahl derer, die Putins Verhalten gegenüber dem eigenen – und auch dem ukrainischen – Volk nicht mehr akzeptieren wollen, wird steigen, je klarer wird, dass diese Auseinandersetzung mit der Ukraine eben keine ‚Befreiungsoperation‘ ist, sondern ein blutiger Angriffskrieg mit vielen Toten. Der Rückhalt in der Bevölkerung für Putin wird bald schwinden.

Das passt zu den letzten Entwicklungen: Die Demos gegen Putin sind ja wieder gewachsen. Erleben wir nun eine regelrechte Protestwelle in Russland?

Ja, wir werden eine Ausweitung der Proteste sehen. Aber Demonstrieren in Russland ist gefährlich. Das russische Parlament hat die Strafen für friedlichen Protest gegen den Krieg nochmals verschärft. Selbst die unauffälligsten Formen werden von Omon-Milizen und regulärer Polizei brutal niedergeknüppelt und mit drakonischen Strafen geahndet. Wie stark sich die Russen wehren werden, wird am Ende auch davon abhängen, wie sehr die erwähnten Repressalien auf die noch Unbeteiligten wirken.

Welche Wirkung haben die westlichen Sanktionen auf die Proteste?

Wenn die Wirtschaftssanktionen in einigen Wochen ihre volle Wirkung entfalten, dann wird auch der bisher apathische Teil der russischen Gesellschaft seine Stimme erheben.

Auch Oligarchen, Wissenschaftler und bekannte Kulturschaffende äußern Kritik am Kreml. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass sich die Eliten gegen Putin wenden?

Das ist in der Schwebe. Jedoch hat sich die Wissenschaftsszene mit ihrem zuletzt veröffentlichten Friedensappell sehr deutlich gegen Putin gewandt und den Krieg gegen die Ukraine offen kritisiert. Das zeigt, dass der Unwille gegenüber Putin auch in Russland wächst. Eine Prognose bezüglich der Oligarchen zu versuchen, ist schwierig. Die Stellungnahme von Michail Fridman, der am Sonntag erklärte, dass Krieg niemals die Antwort sei, deutet auf ein Umdenken, bei den russischen Milliardären hin. Ob diesen ersten Worten dann auch Taten folgen werden, das kann man gegenwärtig nicht sagen.

Der frühere Oligarch Michail Chodorkowski, der in Großbritannien lebt, sagte zuletzt, dass die Russen einsehen müssten, dass sie von einem Wahnsinnigen regiert würden. Deshalb sollten sie aufbegehren. Zeigt so ein Appell Wirkung?

Bei einem Teil der russischen Bevölkerung zeigt er ganz sicher Wirkung. Allerdings ist Chodorkowski auch bei Oppositionellen nicht unumstritten. Viel wichtiger ist, dass die Oligarchen in Russland gegen Putin opponieren. Ich denke, dass in bestimmten Hinterzimmern darüber auch bereits gesprochen wird. Schließlich haben die Oligarchen in diesem Konflikt – mit Ausnahme Putins – am meisten zu verlieren.

In Russland gibt es kaum noch staatsferne Medien. Kann sich die Bevölkerung noch unabhängig informieren?

Abgesehen von der Zeitung Nowaja Gaseta gibt es unabhängige Informationen nur noch aus dem Internet. Und falls es niemandem aus dem inneren Zirkel gelingt, Putin zu mäßigen, dann wird es auch dort bald eine umfassende Zensur geben.