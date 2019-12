Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Udo Di Fabio (65) war von 1999 bis 2011 Verfassungsrichter und lehrt Öffentliches Recht in Bonn. Am Donnerstag ist er zu Gast bei den „Lobbacher Gesprächen“ der SPD in der Manfred-Sauer-Stiftung (Neurott 20, 18.30 Uhr).

Herr Prof. Di Fabio, vor einem Jahr ist Stephan Harbarth direkt aus dem Bundestag ans Verfassungsgericht gewechselt. Braucht es für solche Fälle eine Art Karenzzeit?

Aus meiner Erfahrung am Gericht muss ich sagen: Ich habe nie die Beobachtung gemacht, dass jemand, der aus dem politischen Raum kam, am Gericht als politisches U-Boot wirkte. Alle haben sich übergangslos dem Ethos des Richteramts verschrieben und zeigten, dass sie unabhängig waren. Ich habe da großes Vertrauen in die Kraft dieser Institution. Wenn man natürlich das ganze Gericht mit Politikern auffüllen würde, könnte sich hieran etwas ändern. Aber es handelt sich bislang um seltene Fälle.

Stephan Harbarth saß gleich in der Hartz-IV-Verhandlung über ein Gesetz zu Gericht, das er selbst mitbeschlossen hatte. Das wirft bei vielen Fragen auf.

Diese Frage muss der Senat letztlich klären, ob ein Fall von Befangenheit vorliegt und ob der Richter ausgeschlossen wird. Ob eine bloße Mitwirkung an einem Gesetz ohne persönliche Betroffenheit bereits dafür ausreicht, da darf man im Zweifel sein. Aber das prüft das Gericht! Auch die Beteiligten können entsprechende Anträge stellen. Ich sehe da keinen Grund zur Sorge.

Gibt es eine Richtschnur: Wo fängt Befangenheit an? Muss man Berichterstatter gewesen sein, im zuständigen Ausschuss gesessen haben?

Darüber muss man im Einzelfall entscheiden. Oft wird in vielen Gesetzgebungsverfahren zugleich und mit Fraktionsdisziplin abgestimmt. Wenn jemand besonders herausgehoben für ein Gesetz gefochten hat oder ein Interessensvertreter war, würde man das womöglich anders beurteilen.

Warum gibt es eigentlich den umgekehrten Fall nicht, dass ein ehemaliger Verfassungsrichter in die aktive Politik einsteigt?

Roman Herzog wurde Bundespräsident aus dem Richteramt heraus. Die Gerichtspräsidentin Jutta Limbach wäre gewiss ebenfalls ein beeindruckendes Staatsoberhaupt geworden. Paul Kirchhof stand als Bundesfinanzfinanzminister bereit. Vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass viele Richterinnen und Richter am Ende ihrer Amtszeit im Pensionsalter sind. Für eine neue politische Karriere ist es dann oft ein bisschen spät.

Es gibt Richter, die ihre zwölf Jahre in Karlsruhe absolviert haben und noch jünger sind…

Ich selbst war auch erst 57.

Eben.

Aber um politisch zu starten, muss man von unten anfangen. Und wer Parteimitglied ist, muss als Richter zwölf Jahre lang seine Mitgliedschaft ruhen lassen. Das scheitert also eher an praktischen Gründen. Aber es ist nicht auszuschließen, vielleicht erleben wir das ja noch!

Für sich selbst schließen Sie es aus?

Ja. Man sollte Erfahrung und Befähigung für den politischen Prozess haben, gerade auch in der Parteiarbeit. Juristen, die aus Richterämtern kommen, sind oft nicht die optimalen Kandidaten dafür.

Was fehlt ihnen?

Die Erwartung, dass derjenige, der unabhängig als Richter arbeitete, ideal wäre, um politische Entscheidungen zu treffen, trifft so nicht zu. Man muss Kompromisse eingehen können, für die eigene Position kämpfen und parteipolitisch agieren können.

Sie selbst haben nach der Zeit in Karlsruhe mit einem Gutachten für die CSU-Landesregierung in der Flüchtlingskrise viel öffentliche Wirkung erzielt. War „Herrschaft des Unrechts“, wie Horst Seehofer es nannte, damals eine zulässige Zusammenfassung Ihrer Analyse?

Nein. Das hat der damalige bayerische Ministerpräsident auch eingeräumt. „Herrschaft des Unrechts“ bedeutet eine systematische Transformation einer rechtsstaatlichen Demokratie im Sinne einer Diktatur. Das konnte niemand behaupten wollen, der mit seiner Partei selbst die Regierung getragen hat. Es ging um die nüchterne Frage, ob der Bund eine bessere Kontrolle der Außengrenzen schuldet. Das ist etwas, worüber Juristen streiten können und das politisch durch das Türkeiabkommen und die Schließung der Balkanroute bereits wieder im Griff war, bevor eine Klage erhoben werden konnte.

Haben Sie sich instrumentalisiert gefühlt?

Nein.

Auch nicht durch die sehr verknappte Darstellung?

Sagen wir so: Man ist nicht Herr der Rezeption. Dass man plötzlich von der falschen Seite allzu lauten Applaus bekommt, ist nicht angenehm. Die Bundesrepublik hatte zuvor fast alle großen politischen Diskurse auch als Verfassungsstreit geführt. Man sollte der Frage nachgehen, warum in diesem Fall es auf der einen Seite geradezu unerlaubt wirkte, Rechtsfragen zu stellen und auf der anderen Seite Rechtsauffassungen zu wilden Systemanklagen missbraucht wurden.

Haben Sie unfreiwillig dem Misstrauen in Rechtsstaat und Demokratie Vorschub geleistet?

Es hat sich in den letzten Jahren das Klima verschärft. Die Migrationskrise selbst und die Entscheidungen der Politik sind so unterschiedlich aufgenommen worden, dass man von einer Spaltung der Gesellschaft sprechen kann. Jedes Argument, auch das juristische, wird in diesem Umfeld hitzig mit dem Willen zur Zuspitzung aufgenommen. Aber nicht das juristische Argument spaltet die Gesellschaft, sondern eine im politischen Raum neu aufgebrochene Feindseligkeit kann auch die Fachdiskurse ergreifen.

Ihr Vortragsthema in Lobbach lautet „Deutschland in guter Verfassung?“. Ist das Fragezeichen angebracht?

Ich glaube schon. Die Demokratie wird in den letzten Jahren auch international als fragil wahrgenommen. Phänomene wie Donald Trump oder das Brexit-Referendum machen uns nervös, weil die Grundlagen der Demokratie nicht mehr so sicher wirken wie zuvor. Die Erosion der Volksparteien, das Aufkommen einer rechtspopulistischen, vielleicht sogar rechtsradikalen Partei – das ist etwas, das wir uns so nicht vorstellen konnten und das Unbehagen bereitet.

Und die Verfassung ist darauf nicht genug vorbereitet?

Das Grundgesetz ist entstanden im Blick auch und gerade auf den Untergang der Weimarer Demokratie. Es ist eigentlich auf Krisenlagen mehr eingestellt als andere westliche Verfassungen. Die Vorkehrungen, um eine Regierung möglichst stabil zu halten, tragen dazu bei, dass Deutschland im internationalen Vergleich eigentlich relativ gut dasteht.

Warum dann das Fragezeichen?

Eine Demokratie braucht nicht nur rechtliche Vorkehrungen und kluge politische Institutionen. Sie braucht auch Bürger, die davon überzeugt sind, dass Demokratie die einzig vernünftige Staatsform ist. Bürger, die aktiv sind, die sich in Parteien engagieren und die den Kompromisscharakter des Politischen verstehen. Es hängt auch maßgeblich von uns ab! Wenn wir Bürger nur noch Zuschauer sind, dann kann trotz der guten Regeln die Demokratie erodieren.

Im Thüringer Landtag wird es jetzt schon schwierig, eine klassische Regierungsmehrheit zu bilden. Könnte das auch im Bund drohen und die Demokratie gefährden?

Man muss sich hüten, die Weimarer Verhältnisse eins zu eins auf die Gegenwart zu übertragen. Die Bürgerkriegsszenarien Weimars gibt es so heute nicht. Die Linke ist nicht vergleichbar mit der KPD und die AfD auch nicht mit der NSDAP. Aber dass Parteien der Linken und Rechten plötzlich in einem Land über 50 Prozent ausmachen – das kann schon überraschen. Und dass wir es in den Weiten des Netzes mit Hass zu tun haben, der auch an die Zerfallserscheinungen Weimars erinnert, das muss schon beunruhigen. Es ist ein Stück weit eine Verwahrlosung der Gesellschaft zu beobachten, quer durch alle Schichten.

Und der Lübcke-Mord zeigt, dass es nicht beim Hass im Netz bleibt.

Wo Menschen agieren, ist die Welt nie nur virtuell. Was an Hass im Netz zirkuliert, kann uns jederzeit in der Wirklichkeit begegnen. Dafür gibt es leider zu viele Belege.

Wie lässt sich dieser Verwahrlosung begegnen?

Der Rechtsstaat muss stärker werden. Er muss auch sensibler reagieren, etwa wenn Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten, attackiert und beleidigt werden. Hier muss der Rechtsstaat entschiedener einschreiten, damit deutlich gemacht wird, dass die öffentlichen Institutionen Respekt verdienen und funktionsfähig bleiben müssen. Aber wir sollten uns auch selbst fragen: Welches Beispiel geben wir, wenn wir im Halteverbot parken? Was sagt das über eine Gesellschaft, die Unfallopfer gierig filmt? Es gibt auch eine Art Wohlstandsverwahrlosung. Man muss aufpassen, dass nicht aus gutem Individualismus rücksichtsloser Egoismus wird.

Wie passt es da, dass Renate Künast laut einem Urteil übelste Beschimpfungen hinnehmen muss, weil das Internet kein Ort des Höflichkeitsaustauschs sei?

Man sollte als ehemaliger Richter mit Urteilsschelte vorsichtig sein. Aber ich hätte dieses Urteil so nicht gefällt. Und ich glaube auch nicht, dass das die Position höherer Instanzen wäre.