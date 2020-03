Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Thomas Sternberg ist Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).

Bischof Georg Bätzing ist der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Eine gute Wahl?

Ja, das ist wirklich eine gute Wahl. Ich freue mich sehr. Ich hatte das nicht nur erwartet, sondern auch erhofft. Ich kenne ihn durch die intensive Zusammenarbeit bei der Vorbereitung des dritten Ökumenischen Kirchentages in Frankfurt im kommenden Jahr. Er ist ein kluger, zurückhaltender Mann mit klaren Positionen. Er kann sehr gut vermitteln und ausgleichen. Es hat sich in der Bischofskonferenz ganz klar die übergroße Mehrheit jener durchgesetzt, die den Kurs von Kardial Marx in Richtung Reformen und gemeinschaftlicher Erneuerung fortsetzen wollen. Bischof Bätzing garantiert dies und wird es weiterführen. Er ist kein Kandidat und keine Wahl irgendeines Flügels. Er wird das Prinzip verfolgen, dass es darauf ankommt, gemeinsam Kirche zu sein. Die Kirche darf nicht von einem hierarchischen Denken des 19. Jahrhunderts bestimmt werden.

Jemand, der die großen Fußstapfen von seinem Vorgänger Kardinal Marx ausfüllen kann?

Ein Vergleich mit dem Vorgänger ist immer schwierig. Ich bin sicher, dass er seinen eigenen Weg finden wird. Er steht für die ökumenische Ausrichtung und das Bewusstsein, dass wir Reformen nur zustande bringen, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten. Das zeichnet ihn aus. Ich bin sicher, dass er den eingeschlagenen Synodalen Weg weitergehen wird, Er vertritt da die überwältigende Mehrheit auch der deutschen Bischöfe und trifft damit auch die Erwartungen der katholischen Gläubigen in Deutschland.

Zuletzt wirkte die Bischofskonferenz gespalten. Kann der neue Vorsitzende Bätzing die Flügel wieder zusammenführen?

Sein Wahlspruch "Congrega in unum", "Führet zusammen", passt zu ihm. Er ist in seiner ganzen Art vermittelnd und tut dies zwischen Flügeln und Positionen.

Wird er die Aufklärung und Aufarbeitung des Missbrauchsskandals weiter entschlossen fortsetzen?

Da bin ich absolut sicher. Hier dürfen wir nicht nachlassen. Er hat damals ja ein sehr schwieriges Bistum übernommen als Nachfolger von Franz-Peter Tebartz-van Elst in Limburg. Er hat nach dem Skandal gezeigt, dass dort ein Bischof auch wieder Akzeptanz findet.

Die Bischofskonferenz wurde von Protesten katholischer Frauen begleitet, die mehr Gleichberechtigung fordern. Ist Bätzing hier besonders gefordert?

Das Thema Frauen ist ein ganz großes und wichtiges in der Kirche. Wir müssen diese zentralen Fragen und die der Ämter intensiv diskutieren. Hoffentlich kommt es bald zur Diakoninenweihe. Die Frage der Priesterweihe von Frauen wird sich sicher nicht so bald klären lassen. Das Forum zum Thema Frauen um Synodalen Weg ist ein wichtiger Schritt. Da wird Bischof Bätzing sicher mitarbeiten. In der dritten der Osnabrücker Thesen heißt es: Nicht die Zulassung von Frauen zur Weihe begründungspflichtig, sondern ihr Ausschluss.

Dramatische Bilder an der türkisch-griechischen Grenze. Erleben wir den Anfang einer neuen Flüchtlingskrise?

Es geht hier um Menschen und ihre Existenz. Sie brauchen dringend humanitäre Hilfe. Wir haben da in Deutschland nach 2015 sehr viel geleistet. Es gab weder einen besonderen Anstieg von Kriminalität. Ein hoher Anteil der Menschen, die damals gekommen sind, ist heute beschäftigt und in den Sozialversicherungen. Die Integration ist erstaunlich gut gelungen. Wir stehen jetzt aber neu vor einer Aufgabe, die Europa gemeinsam angehen muss. Wir müssen den Menschen helfen, die vor dem Krieg in Nordsyrien fliehen. Wir werden sicher auch Flüchtlinge aufnehmen müssen. Eine totale Abschottung wird nicht möglich sein. Ich verbinde mit 2015 kein Chaos, sondern eine bisher nie dagewesene humanitäre Leistung des deutschen Volkes. Die sollten wir nicht kleinreden.