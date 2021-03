Alles rennet, raffet, testet … Schiller wird uns den Missbrauch seiner Bimmel verzeihen. Dieses Jahr steht der Märzanfang eben im Zeichen der Corona-Schnelltests. Und der Run auf die Discounter, wo die kleine Freiheit im 5er-Pack verkauft wird, könnte einen auf die Idee bringen: Warum hat man die nicht auch das Impfen organisieren lassen? Sei’s drum. Spätestens am 8. März 2022 geht es beim Test der Woche wieder ums Wahre und Wichtige, wenn bei Männern z.B. abgefragt wird: Was ist ein Gender-Stern? Wie wird ein Binnen-I verwendet? Wer durchfällt, muss vor weiteren Freigängen erst ins Home-Schooling. Diesmal überlagert Corona alles. Aber heute ist – trotzdem - Weltfrauentag. In Berlin, Nordkorea und Turkmenistan sogar als Feiertag. Kapiert?