Von Sandra Kettenmann

Heidelberg. "Eine freie Presse kann gut oder schlecht sein, aber eine Presse ohne Freiheit kann nur schlecht sein", lautet ein Zitat des französischen Schriftstellers und Literatur-Nobelpreisträger Albert Camus. Blickt man auf Deutschland, so leben wir in einem Land mit einer sehr großen Freiheit. Im Jahr 2021 lag die Gesamtauflage der deutschen Tages- und Sonntagszeitungen bei rund 13.5 Millionen Exemplaren. Weitere Informationsquellen im Printbereich wie Wochenzeitungen, Magazine und zielgruppenorientierte Produkte aus Politik und Wirtschaft nicht mit eingerechnet. Die größte unserer Informationsquellen aber ist das Internet. Wir haben freien Zugang zu sämtlichen Informationsquellen – und das weltweit ohne Einschränkungen.

<p><b>Tag der Pressefreiheit: Das dicke Fell der Demokratie</b></p> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Zbg1lNljPmw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Kamera / Produktion: Sandra Kettenmann</p>

Viel Raum für Möglichkeiten. Und dennoch ist das Bedürfnis nach einer freien Presse stärker denn je. Eine Umfrage unter den Userinnen und Usern der RNZ-Instagramseite bestätigt das. 59 Prozent gaben an, dass es um die Pressefreiheit in Deutschland besser stehen könnte. Es ist also noch Luft nach oben. Reporter ohne Grenzen veröffentlichen hierzu jedes Jahr die "Rangliste der Pressefreiheit". Die Grafik verdeutlicht, dass die Corona-Pandemie Journalistinnen und Journalisten stark unter Druck gesetzt hat. Kriterien sind unter anderem Informationssperren, staatliche Desinformationen, willkürliche Festnahmen und Gewalt gegen Medienschaffende. Aber auch Bestechungen und den Druck, religiöse oder politische Ansichten verbreiten zu müssen. Laut der weltweiten Organisation zeige die Liste deutlich, dass repressive Staaten die Pandemie für die Einschränkung der Pressefreiheit nutzten. Auf der Rangliste für das Jahr 2022 belegt Deutschland Platz 16 von 180. Im Jahr 2021 war es noch Platz 13 und 2020 Platz 11. Einer der Gründe für die schlechtere Platzierung sind die gewalttätigen Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten. 80 waren es laut Reporter ohne Grenzen im vergangenen Jahr - 15 mehr als im Jahr zuvor. Die Organisation geht aber von einer weit höheren Dunkelziffer aus.

Die meisten Angriffe haben am Rande von Corona-Demonstrationen stattgefunden, was eine RNZ-Redakteurin am eigenen Leib erfahren musste. Die Demonstrierenden eine das Misstrauen gegen die Presse. In den sozialen Medien berichten Medienschaffende unter dem Hashtag #AusgebranntePresse von Angriffen, Beleidigungen und Bedrohungen. Für viele nichts Neues. Verfolgt man die Kommentarspalten und Erfahrungsberichte, so steigen die Feindseligkeiten seit 2015 kontinuierlich. Der Begriff "Lügenpresse" wurde bereits von der fremdenfeindlichen Pegida-Organisation benutzt. Und genau dieses Misstrauen spiegelt sich auch in der RNZ-Umfrage auf Instagram wider. Allgemein fragte die Redaktion, ob die Userinnen und User der politischen Berichterstattung in den deutschen Medien trauen würden. 25 Prozent antworteten mit "Ja", 18 Prozent mit "Nein" und 57 Prozent gaben an, dass sie "nicht allen Medien" trauen würden. Die Redaktion hakte nach und fragte, ob man der Berichterstattung der RNZ trauen könne: 77 Prozent antworteten mit "Ja", 23 Prozent mit "Nein".

Neben den Anfeindungen in der Öffentlichkeit und den sozialen Netzwerken werden Journalistinnen und Journalisten zusätzlichen in ihrer Arbeit von ganz anderen Stellen beschnitten. Behörden, Ämter, Politiker oder auch Firmen verweigern Auskünfte und üben somit Druck aus. Damit erschweren sie nicht nur die Pressearbeit, sondern beschneiden damit die Pressefreiheit. "Mittlerweile gibt es sogar Agenturen, die ihre Dienste dafür anbieten, Druck bei Medienschaffenden zu machen", äußert sich RNZ-Chefredakteur Dr. Klaus Welzel im Video zum Tag der Pressefreiheit und spricht dabei über den Druck auf die Redaktionen.

Das gehört zu einem weiteren Punkt, der von Reporter ohne Grenzen bemängelt wird. Die Neufassung des Auskunftsanspruchs der Medien gegenüber Bundesbehörden und -einrichtungen fehlt weiterhin in Deutschland.

Positiv merkt die Organisation den Einsatz der Judikativen an. An mehreren Stellen versuchten staatliche Einrichtungen, Veröffentlichungen zu verhindern. Vergebens. Bei einem aktuellen Fall ist der Ausgang noch offen, das Ergebnis könnte aber zukunftsweisend sein. Am Rande der Internationalen Automobilausstellung (IAA) wurde über Hausbesetzer berichtet, die sich in einem Gebäude des Freistaates Bayern niederließen. Anschließend wurden die Medienschaffenden im Zuge der Gebäuderäumung von der Polizei festgenommen und wegen Hausfriedensbruch angezeigt. "Wenn ich über ein besetztes Haus informieren möchte, muss ich es auch betreten", äußert sich der betroffene Journalist Michael Trammer in den sozialen Netzwerken und auf der Homepage der Gewerkschaft verdi. Trammer weiter: "Bei einem öffentlichen Interesse muss der Staat der Pressefreiheit einen Raum geben." Wie weit diese Freiheit gehen darf und wie groß dieser Raum sein muss, entscheidet das Amtsgericht München nach der Verhandlung am Donnerstag, 5. Mai.

Neben der Pressefreiheit steht im Artikel 5 unseres Grundgesetzes auch die Meinungsfreiheit. Auch sie ist geschützt und ein wichtiges Gut unserer Demokratie. Auf Instagram fragte die Redaktion, wie es um die Meinungsfreiheit in Deutschland stehe. 62 Prozent stimmten für "sehr gut". 38 Prozent klickten auf "schlecht". In einer Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2021 äußerten 45 Prozent der Befragten, dass sie das Gefühl haben, ihre politische Meinung nicht mehr frei äußern zu dürfen. Das ist der schlechteste Wert in einer solchen Umfrage seit 1953. Nun beleuchtet die Umfrage aber nicht die äußeren Einflüsse und Umstände der Zeit. 1953 gab es noch keine sozialen Medien. Diskutierte man damals noch mit zehn Personen am Stammtisch, sind es heute hunderte in einer Facebook-Gruppe. Anonym diskutiert und schimpft es sich leichter. Auch gegen die RNZ. Aber wie der RNZ-Chefredakteur im Video schon sagt, benötigen Journalistinnen und Journalisten eine dicke Haut. Sie muss dick genug sein, um Anfeindungen, Beleidigungen und dem Druck von Einrichtungen Stand zu halten. Und dick genug, um Meinung auszuhalten.