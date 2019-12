Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Svenja Schulze (51) ist seit Januar 2018 Bundesumweltministerin. Bis zur Abwahl der rot-grünen Landesregierung in NRW 2017 war sie Wissenschaftsministerin in ihrer Heimatstadt Düsseldorf.

Frau Schulze, das Umweltbundesamt hält drastische Schritte für notwendig, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Der Dieselpreis etwa müsste um 70 Cent steigen, die Pendlerpauschale gestrichen werden. Wie bewerten Sie das?

Es gibt viele Möglichkeiten, beim Klimaschutz im Verkehrsbereich weiter voranzukommen. Das zeigt das Umweltbundesamt, so wie auch andere Wissenschaftler das vorher schon gezeigt haben. Für mich als Politikerin ist entscheidend, dass möglichst alle Maßnahmen immer sowohl dem Klimaschutz dienen als auch sozial ausgewogen sind. Deutlich höhere Spritpreise zum Beispiel könnte man nicht einfach ohne sozialen Ausgleich einführen. Ein Tempolimit auf Autobahnen dagegen hätte keine sozialen Nachteile, kostet nichts, hat dafür aber viele Vorteile für Sicherheit, entspannte Mobilität und Klimaschutz.

Experten sehen eine gewaltige Lücke. Muss das Paket der Bundesregierung noch einmal aufgeschnürt werden?

Zu den Stärken des Klimapakets gehört, dass das regelmäßige Nachsteuern schon eingebaut ist. Anders als früher ist mit dem Klimaschutzgesetz jetzt geregelt, dass die Regierung mit einem Sofortprogramm nachlegen muss, wenn sie in einem Bereich nicht auf Kurs ist. Wir lassen derzeit ausrechnen, wie viel das Klimapaket in der Summe an Einsparungen klimaschädlicher Treibhausgasemissionen voraussichtlich bringen wird. Anfang nächsten Jahres sollen die Ergebnisse vorliegen. Dann wissen wir, was wir noch zu tun haben.

Die designierten Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans fordern stärkere Anstrengungen beim Klimaschutz. Ist der von der Bundesregierung geplante Einstieg mit 10 Euro pro Tonne CO2 nicht zu niedrig?

Ob die SPD die gerade in Bundestag und Bundesrat beschlossene CO2-Bepreisung kurzfristig ändern möchte, wird sich auf dem Parteitag an diesem Wochenende zeigen. Sie wissen ja, dass ich einen höheren Einstiegspreis gekoppelt mit einer Klimaprämie vorgeschlagen hatte. Die 10 Euro waren ein Kompromiss mit der Union. Viele Unionspolitiker konnten sich ja noch vor einem Jahr gar keinen CO2-Preis vorstellen, insofern war dieser Einstieg ein wichtiger Schritt. Ich bin gerne bereit, auch über höhere CO2-Preise zu reden. Aber dann muss auch der soziale Ausgleich stimmen!

Die Union lehnt ein Tempolimit strikt ab. Wie wollen Sie es dann umsetzen?

Bis jetzt konnten wir uns damit bei der Union nicht durchsetzen, das ist richtig. Aber warum sollten wir uns deshalb davon abhalten lassen, unsere eigene Position klar zu benennen? Und wer weiß: Wenn beim Klimaschutz nachgebessert werden muss, könnte das Thema nächstes Jahr wieder auf den Tisch kommen.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier plant für Windkraftanlagen neue Abstandsregeln. Warum sind Sie dagegen?

Es reicht nicht, nur aus Kohle und Atom auszusteigen. Wir müssen parallel auch die erneuerbare Energieversorgung ausbauen. Das Ziel ist klar: 65 Prozent Ökostrom bis 2030. Aber dafür muss es auch genug Flächen für neue Windräder geben. Ich bin nicht bereit, eine Regelung mitzutragen, die den Windenergie-Ausbau zusätzlich behindert.

Was spricht eigentlich noch für den Verbleib in der Koalition?

Ich möchte umsetzen, was die Koalition im Klima- und Umweltschutz auf den Weg gebracht hat. Die SPD ist immens wichtig für einen gelingenden Klimaschutz, denn wir bringen die soziale Frage, die Frage von Arbeitsplätzen und die ökologische Vernunft zusammen. Wir sollten uns mitten in der Wahlperiode nicht aus der Koalition zurückziehen und jetzt alles den Konservativen überlassen.

Die Union lehnt Nachverhandlungen über den Koalitionsvertrag ab. Bleibt die SPD dennoch bei Ihren Forderungen?

Ich bin vor allem gegen eine Überhöhung von Begriffen, wie „Nachverhandlungen“. Es ist doch selbstverständlich, dass eine Koalition ständig im Gespräch sein muss und sich auch neuen Herausforderungen stellen muss. Ich glaube zum Beispiel, dass nicht alle vor zwei Jahren die Anforderungen des Klima- und Umweltschutzes schon in gleicher Dringlichkeit sehen, wie das heute der Fall ist. Und deshalb sind wir in unserem Klimapaket auch jetzt schon über das hinausgegangen, was im Koalitionsvertrag steht.

Die neuen Parteichefs haben das Ziel ausgegeben, die Umfragewerte der SPD innerhalb nur eines Jahres zu verdoppeln, also von 15 auf 30 Prozent zu kommen. Ist das nicht nur ein frommer Wunsch?

Wir werden alle gemeinsam dafür arbeiten, dass die SPD wieder stark wird.