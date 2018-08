Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Roland Jahn (64; Foto: dpa) ist Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU).

Herr Jahn, am heutigen Montag ist die Mauer genau so lange weg, wie sie stand. Ist das für Sie ein besonderes Datum?

Dieses Datum ist eine Kopfgeburt. Das hat nichts mit den Emotionen der Menschen zu tun. Die Jahrestage der Ereignisse sind viel wichtiger. Der 13. August 1961, der Tag an dem die DDR mit dem Mauerbau begonnen hatte, weckt in den Menschen Erinnerungen, genau wie der 9. November 1989, der Tag, an dem die Mauer fiel. Dennoch ist dieser Tag eine gute Gelegenheit, um sich mit dem Thema Mauer, der Teilung Deutschlands und der Geschichte Berlins zu beschäftigen. Aber die Erinnerung sollte nicht nur auf solche Tage beschränkt sein.

Die Erinnerung verblasst. Sollten Teilung, DDR und Mauer im Schulunterricht stärker thematisiert werden?

In den letzten Jahren ist viel getan worden. Die Kultusministerkonferenz hat das Thema inzwischen als wichtigen Bestandteil in die Lehrpläne aufgenommen. Viele Schulklassen beschäftigen sich auf Klassenfahrten und an Projekttagen mit der Teilungsgeschichte. Schulunterricht und Erinnerungsorte sind sehr wichtig. Aber die Teilungsgeschichte darf nicht zum trockenen Geschichtsunterricht werden. Es gilt dabei stärker auf die Lebenswelt Jugendlicher einzugehen, ihnen etwas zu bieten, das sie für sich persönlich mitnehmen können. Viele Nachgeborenen fragen sich ja: Was hat das mit mir zu tun? Diese Brücke zu schlagen, dazu sollten Erinnerungsorte wie auch der Geschichtsunterricht beitragen.

Wie haben Sie den Mauerbau damals als Kind in der DDR erlebt?

Der Mauerbau war natürlich ein Schock und wurde in allen Familien der DDR heiß diskutiert. Richtig bewusst wurde es mir, als ich als Kind mit meinen Eltern auf der Urlaubsreise an die Ostsee durch Ostberlin fuhr. Da wurde mir deutlich, dass die Mauer mitten durch eine Stadt geht und man sich nicht mehr frei bewegen konnte. Das wollte nicht in meinen Kopf.

Wie haben Mauer und Stacheldraht die Gesellschaft verändert?

Die Mauer hat dazu geführt, dass sich die Menschen in der DDR eingerichtet haben. Sie haben in dem Bewusstsein gelebt, sie können sowieso nichts ändern. Die Mauer hat die meisten Menschen zur Anpassung getrieben.

Geraten die vielen Mauertoten in Vergessenheit?

Aufklärung hat kein Verfallsdatum. Dafür ist es wichtig, der nächsten Generation die Möglichkeit zu bieten, ihre eigenen Fragen zu stellen. Die Ermordungen von unschuldigen Menschen, die die Freiheit suchten, waren unmenschliche Verbrechen. Wir sollten alles tun, um das Gedenken an die Maueropfer wachzuhalten.Wichtig ist, dass wir auch der jungen Generation die Möglichkeit geben, zu erfahren, dass die Mauer kein Naturereignis war, sondern von Menschen gemacht. Darin liegt die Chance, Unrecht nicht zu wiederholen.