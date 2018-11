Von Christian Altmeier

Heidelberg. Der 86-jährige Raúl Castro scheidet aus seinem Amt als Staatspräsident. Heute soll sein Nachfolger verkündet werden - voraussichtlich Castros 57-jähriger erster Stellvertreter Miguel Díaz-Canel. Die RNZ sprach mit dem Kuba-Experten Günther Maihold (60), stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, über die Entwicklung auf der Karibikinsel.

Herr Professor Maihold, erstmals seit fast 60 Jahren wird kein Castro mehr an der Spitze Kubas stehen. Ist das ein Wendepunkt für das Land?

Die These, dass es zu einem Wandel auf Kuba kommen könnte, gab es bereits beim Rücktritt des Revolutionsführers Fidel Castro und dem Amtsantritt seines Bruders Raul vor mehr als zehn Jahren. Doch die politische Kontinuität auf der Insel war bisher immer deutlich stärker als der Reformwille. Die bestehenden politischen Maßgaben haben sich nie wesentlich verändert.

Es wird sich also auch jetzt nicht viel ändern?

Es beginnt jetzt zumindest insofern eine neue Phase für das Land, als die Nachfolge an der Staatsspitze erstmals seit fast 60 Jahren nicht mehr aus der Dynastie der Castros heraus erfolgt. Gleichwohl bleibt die Oberherrschaft Raúl Castros weiterhin erhalten, denn er behält den Vorsitz der Kommunistischen Partei. Das engt den Bewegungsspielraum seines Nachfolgers natürlich ganz erheblich ein.

Die Ära Castro ist also noch nicht wirklich vorbei?

Sie ist beendet auf dem Gebiet der Regierungsämter. Aber im Bereich der Parteiämter und der Kontrolle des Apparates wird Raúl Castro weiterhin das Sagen haben.

Was ist denn von seinem vermutlichen Nachfolger als Präsident, Miguel Díaz-Canel, zu erwarten?

Er hat sich in der Zeit, in der er bereits hinter vorgehaltener Hand als Raúls Nachfolger gehandelt wurde, sehr geschickt verhalten. Er hat sich nicht in die Karten schauen lassen und sich bedeckt gehalten. Die Frage ist, ob er künftig genügend politischen Handlungsspielraum hat, um das kubanische Revolutionsmodell so weit zu modernisieren, dass es wirklich zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung kommt. Die Versorgungslage müsste dringend verbessert werden, attraktive Löhne gezahlt und die Ausbildung gesichert werden. Ich fürchte jedoch, dass die Traditionalisten innerhalb des Zentralkomitees und des Staatsrats weiter in der Mehrheit sein werden.

Es gab unter Raúl Castro bereits zaghafte wirtschaftliche Reformen. Wird diese Entwicklung weitergehen?

Dazu gibt es gegenwärtig überhaupt keine Alternative. Letztlich wird Kuba dem Drängen aus der Gesellschaft nachgeben und die vorhandenen wirtschaftlichen Potenziale nutzen müssen. Dazu muss die Kommunistische Partei sich aber irgendwann trauen, ihr Monopol auf die politische Herrschaft wenigstens etwas zu lockern.

Wie fest sitzt das kommunistische Regime noch im Sattel? Gibt es aussichtsreiche oppositionelle Bewegungen?

Ich glaube, die eigentliche Herausforderung für das Regime kommt nicht von der politischen Opposition, weder auf der Insel selbst noch etwa von den Exilkubanern in Miami. Die eigentliche Herausforderung kommt von der Unzulänglichkeit bei der wirtschaftlichen Entwicklung und damit der Gewährleistung wirtschaftlicher Chancen für die Bevölkerung. Die konkreten Auswirkungen für das Regime sind aber schwer vorherzusagen. Denn siebzig Prozent der Kubaner haben noch nie etwas anderes als einen Castro an der Macht erlebt. Die Leidensfähigkeit der kubanischen Bevölkerung hat sich in dieser Zeit als recht ausgeprägt erwiesen. Deshalb denke ich nicht, dass es in absehbarer Zeit zu einem dramatischen Wandel kommen wird.

Es gibt also keine umstürzlerische Stimmung auf der Insel?

Nein, die sehe ich nicht. Ich sehe eher ein langsames Ausbluten Kubas, weil viele Menschen entweder das Land verlassen oder sich in eine wirtschaftliche Existenz hineinbegeben - etwa durch einfache Tätigkeiten im Bereich des Tourismus - die zwar ihr Überleben sichert, bei der aber ihre Fähigkeiten und ihr Wissen meist ungenutzt bleiben.

Wie sollte der Westen sich verhalten? Ist es richtig, dass US-Präsident Donald Trump nun wieder auf Härte setzt?

Nein, die Politik von Donald Trump dient vor allem dazu, sich Wählerstimmen unter den Exilkubanern und konservativen Amerikanern zu sichern. Letztlich ist der von Trumps Vorgänger Barack Obama eingeschlagene Kurs der Entspannung zwischen Kuba und den USA der richtige Weg, weil nur dadurch eine neue Dynamik entsteht, die zu einem Wandel auf Kuba führen kann. Anderenfalls werden nur alte Positionen zementiert.