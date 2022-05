Von Sophia Stoye

Heidelberg. Fast schon verdächtig erscheint die Ruhe in der Küche des St. Vincentius Krankenhauses an diesem Morgen. Es ist kurz vor sechs Uhr auf der Station Palliativ/Innere Medizin, die Nachtschicht hat gerade ihren letzten Rundgang durch die Krankenzimmer hinter sich. "Zwei Patienten sind in der Nacht gestorben", ist der erste Satz, der die Stille unterbricht. Der Tod ist hier ein altbekannter Begleiter des Alltags. "Ungefähr die Hälfte unserer Patienten stirbt", erklärt Stationsleiter Jahn Trissler, während er sich Kaffee einschenkt. Es wird die erste Tasse von vielen in dieser Frühschicht sein.

In der Küche, die auch gleichzeitig Pausen- und informeller Besprechungsraum ist, sind schon alle versammelt. Name für Name, Zimmernummer für Zimmernummer gehen die Pflegekräfte ihre Patienten durch. Dabei läutet immer wieder die Klingel, ein Licht blinkt auf: Zimmer 136, Bett 1; Zimmer 142, Bett 2 – auch die Patienten sind schon wach. Abwechselnd steht eine Krankenschwester auf, verschwindet im Flur und kommt nach ein paar Minuten wieder zurück, während ihre Kollegen besprechen, wer heute welche Behandlung benötigt.

Gegen Viertel nach sieben beginnt der eigentliche Trubel im Dienstzimmer. Hier sind alle Medikamente und Katheter gelagert, auf den Schränken stehen Worte wie Verschlusskappen oder Suppositorien. Jede Pflegekraft schnappt sich das, was sie für den ihr zugeteilten Patienten braucht, und geht an die Arbeit. Jahn Trissler und seine Arbeitskollegin Claudia Kohl ziehen sich Handschuhe an, geben Wasser und Waschgel in eine Schüssel und klopfen an eine Zimmertür. Im Zimmer der "Inneren" liegt ein 43-jähriger Patient, HIV-positiv. Gemeinsam heben ihn die beiden an, streichen ihm mit einem feuchten Waschlappen über den Körper und streifen ihm neue Socken über. Kurz durchschnaufen und weiter geht’s: Patient anheben, auf den Rollstuhl setzen, Bett machen. Auch wenn dieser Patient normalgewichtig ist und sich nicht – wie andere – gegen seine Pflege wehrt, steht die Anstrengung Trissler und Kohl auf die Stirn geschrieben.

"Wir machen hier schon Schwerstarbeit", sagt die langjährige Pflegerin. Gerade mit der Maske und – wenn ein Patient coronapositiv ist – in voller Schutzkleidung sei die Arbeit sehr anstrengend. Trissler pflichtet ihr bei: "Aktuell sind wir gut besetzt, weil wir zwei fitte Pflegeschülerinnen haben, denen man auch ganze Zimmer überlassen kann." Der Normalfall sei das allerdings nicht – vor allem in Krankenhäusern, die größer als das Vincentius seien.

Außerdem: "Unsere Station ist beliebt, viele wollen zu uns", berichtet Trissler. So paradox es erstmal scheint: Dem Stationsleiter zufolge ist der Grund dafür die Arbeit mit den Palliativpatienten. Denn wenn lange Gespräche abseits des medizinischen Muss notwendig sind, dann hier. Doch auch das erlaubt die Realität – trotz vergleichsweise guter Besetzung – nicht oft. In Schichten, in denen sich die Pflegekräfte auch mal allein um 20 Menschen kümmern müssen, ist das schier unmöglich. Noch weniger in anderen Einrichtungen, in denen die Zahl der Patienten auch mal auf 30 pro Pfleger wachsen kann. Dass eine Eins-zu-eins-Betreuung am besten wäre, ist unstrittig. "Aber das wird nie passieren", attestiert Trissler nüchtern.

Nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung betreut eine Pflegefachkraft in einem deutschen Krankenhaus durchschnittlich 13 Patienten. Allerdings sind die Zahlen aus dem Jahr 2012, aktuellere gebe es nicht, wie Anja Kathrin Hild vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe schildert. "Die Datenlage in der Pflege ist sehr schlecht, wir bemängeln das immer wieder", so die Sprecherin. Zum Beispiel habe es seit den 1990ern keine Untersuchung mehr gegeben, welche Art von Station durchschnittlich wie viele Pfleger brauche. Dabei hätte man die Instrumente für eine solche Einstufung schon zur Hand, so Hild. Grund für die Verzögerung ist der Sprecherin zufolge ein neues Instrument, das ab 2025 diese Daten messen soll. "Aber bis dahin haben wir schon zu viele Kolleginnen und Kollegen verloren", erklärt sie.

Von dem Personalschwund merken Jahn Trissler und Claudia Kohl auf ihrer Station noch nichts. Die beiden sind ein eingespieltes Team, jeder Handgriff sitzt. Etwa eine Viertelstunde haben sie gebraucht, um den Patienten zu waschen. Weitaus mehr Zeit können die beiden heute nicht mehr mit ihm verbringen, denn die Klingel läutet wieder: Der nächste Patient ruft. Zwischen den hohen Altbauwänden des Vincentius eilen die Pflegekräfte zum nächsten Patienten, vorbei an einer Marien-Statue und einem leer stehenden Zimmer. Bis gestern Nacht lag hier noch einer der verstorbenen Patienten, jetzt ist davon nichts mehr zu erkennen.

"Die erste Zeit nimmt das einen schon mit, wenn Patienten sterben", erzählt Trissler im Vorbeigehen. Zwar ist der Tod hier keine Seltenheit – während einer Schicht sind auch schon vier Menschen gestorben – aber an manche Schicksale gewöhnt man sich nie: "Zum Beispiel, wenn eine Mutter weinend auf dem Flur steht, weil ihre Tochter verstorben ist." Die Arbeit des Stationsleiters und seiner Kollegen ist in diesen Momenten besonders belastend: Sie müssen die Leiche versorgen, Angehörige trösten und sie aufklären, wie es dem geliebten Menschen zuletzt ging. Verschnaufpausen sind nicht eingeplant – auch nicht für die Trauer.

Plötzlich hört man jemanden im Gang einen italienischen Schlager singen, im Takt läutet die Patientenklingel. Jahn Trissler läuft seiner italienischen Arbeitskollegin über den Weg, die beiden bleiben kurz stehen, lachen und laufen weiter – zum nächsten schwer kranken Patienten. Erst wirkt es befremdlich, wie nah Tod und Humor hier beieinander liegen. Aber über jeden Scherz – sofern sie ihn noch mitbekommen – freuen sich die Patienten. Die Normalität rückt damit ein Stück näher.

Zwischen vier und sechs Kilometer legen die Pflegekräfte in einer Schicht zurück. Obwohl heute ein durchschnittlich stressiger Tag ist, macht sich das Hin- und Herlaufen in den Beinen bemerkbar. Claudia Kohl und Jahn Trissler setzen sich kurz hin und dokumentieren die Geschehnisse vom Morgen. Des Geldes wegen macht keiner von beiden diese Arbeit.

Durchschnittlich verdient eine Pflegekraft nach der Ausbildung als Einstiegsgehalt zwischen 2000 und 2400 Euro brutto. Dafür sind die Pflegerinnen und Pfleger für mehrere Leben gleichzeitig verantwortlich und kennen die Patienten am besten – weil sie am meisten Zeit mit ihnen verbringen. Deshalb sagt Claudia Kohl bestimmt: "Wir sind das wichtigste Glied in der Kette, aber dafür wollen wir keinen Applaus." Sondern eine bessere Bezahlung.