Sinsheim-Hilsbach. (pol/tk) Wurden die Tiere bewusst vergiftet? Oder haben sie als Aasfresser möglicherweise selbst vergiftete Tierkadaver aufgenommen? Fragen, mit denen sich nun Spezialisten befassen werden. Mehrere tote Vögel sind in einem Feldgebiet bei Hilsbach entdeckt worden.

Eine Spaziergängerin hatte die Kadaver bereits am vergangenen Dienstagvormittag im weitläufigen Feldgebiet Kammerforst zwischen Hilsbach und Weiler gefunden. Die toten Tiere lagen nur wenige Meter voneinander entfernt. Auffällig war außerdem, dass es sich um einen vergleichsweise seltenen Rotmilan, einen Bussard oder Habicht sowie eine Krähe handelt. Die Vögel wiesen nach Angaben der Polizei keine offensichtlichen Verletzungen auf. Man nimmt die Angelegenheit ernst. Die Kadaver wurden sichergestellt.

Weitere Kadaver aufgetaucht

Ums weitere Vorgehen kümmert sich die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim, welche die toten Vögel an die Chemisch-Veterinäre Untersuchungsanstalt in Karlsruhe gesandt hat. Dort erhofft man sich genauere Erkenntnisse über die Todesumstände der Vögel. Zwei Greifvögel und eine Krähe waren aber nicht der einzige merkwürdige Fund. Dieselbe Spaziergängerin hatte unweit des Fundortes dieser Kadaver mehrere weitere tote Vögel gefunden. Eine Untersuchung dieser Tiere sei aufgrund des Verwesungsgrades nicht mehr möglich, sagt die Polizei. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Der Fall erinnert an eine ganze Reihe vergifteter Vögel in Bayern – ebenfalls in den vergangenen drei Tagen gemeldet. Zahlreiche Berichte aus dem Donaugebiet wissen von vergifteten Bussarden und Krähen. Seit Mitte Februar wurden zehn mutmaßlich getötete Vögel gefunden. In einigen Fällen entdeckte die Polizei am Fundort Giftköder.

Update: Donnerstag, 25. Februar 2021, 18.59 Uhr

