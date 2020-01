Von Matthias Brunnert und Daniel Bräuer

Goslar. Es ist eines der größten Reizthemen in der Verkehrspolitik: ein Tempolimit auf Autobahnen. Nun könnte eine der Bastionen ins Wanken geraten – beim einflussreichen ADAC, mit gut 21 Millionen Mitgliedern der größte Automobilclub Deutschlands. Der ADAC sei "nicht mehr grundsätzlich" gegen eine Begrenzung, sagt Vizepräsident Verkehr, Gerhard Hillebrand, vor dem 58. Verkehrsgerichtstag in Goslar ab Mittwoch.

Der Satz von Hillebrand lässt aufhorchen. Jahrzehntelang war der ADAC klar gegen Tempolimits. Nun rückt er vom strikten Nein ab – ein Ja ist das aber auch nicht. Die Diskussion polarisiere die Mitglieder, erläutert Hillebrand. "Deshalb legt sich der ADAC in der Frage aktuell nicht fest." In einer Umfrage hatten 50 Prozent der Mitglieder gegen ein Tempolimit votiert, 45 Prozent dafür. Eine Versachlichung sei dringend erforderlich. Die Auswirkungen sollten dringend in einer umfassenden Studie geklärt werden. "Diese würde eine belastbare Entscheidungsgrundlage liefern."

In einer Forsa-Umfrage für den Deutschen Anwaltsverein spricht sich die Mehrheit für Tempolimits aus: 56 Prozent von 1000 befragten Führerscheinbesitzern sehen darin eine Maßnahme für mehr Sicherheit.

Die Debatte hatte Ende 2019 nach einem Parteitagsbeschluss der SPD wieder an Fahrt aufgenommen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnte ab. Die SPD legte nach: Umweltministerin Svenja Schulze verweist auf mögliche Einsparungen von bis zu zwei Millionen Tonnen CO2 und weniger tödliche Unfälle.

Auch die Gewerkschaft der Polizei gehört zu den Befürwortern. "Aus unserer Sicht spricht alles dafür, dass ein Tempolimit die Zahl der schweren Unfälle auf Autobahnen deutlich verringern würde", sagt GdP-Bundesvize Michael Mertens.

Belastbare Daten fehlen jedoch. "Eine homogene Geschwindigkeit und damit ein gleichmäßiger Verkehrsfluss sorgen tendenziell für weniger Beschleunigungs- und Bremsmanöver", sagt Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der deutschen Versicherer. Ob es wirklich auch weniger Tote gäbe, könne nur ein wissenschaftlicher Großversuch klären.

Im Jahr 2015 waren 70 Prozent des Autobahnnetzes ohne Tempolimit. Aktuellere Zahlen hat die Bundesanstalt für Straßenwesen nicht. Feste Beschränkungen gab es auf 20,8 Prozent des Netzes, hinzu kommen variable Anzeigen.

Laut Statistischem Bundesamt geschahen im Jahr 2018 rund 71 Prozent der tödlichen Autobahnunfälle auf Strecken ohne Tempolimit – das entspricht dem Verhältnis von Strecken mit und ohne Begrenzung. Insgesamt machen Autobahnen nur einen Teil der Verkehrsopfer aus – von Januar bis Oktober 2019 waren es 11,5 Prozent. Die weitaus meisten Opfer, 58 Prozent, gab es auf Landstraßen.

Julia Fohmann vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat sagt, wer in Frankreich, Österreich oder Belgien unterwegs sei, erlebe mehr Gelassenheit als hierzulande. Es sei zu vermuten, dass die Tempolimits von 130 bzw. 120 km/h dazu beitragen. Der Unterschied sei spürbar, sagt auch Sören Heinze vom Auto Club Europa. Die ACE-Hauptversammlung stimmte jüngst für Tempo 130.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) bleibt beim strikten Nein. 13.000 Kilometer Autobahnen machten nur zwei Prozent des deutschen Straßennetzes aus, sagt Sprecher Herbert Engelmohr. Es erscheine "wenig plausibel", dass da ein Tempolimit einen relevanten Effekt für Klima oder Sicherheit hätte.