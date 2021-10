Endlich zurück in Präsenzvorlesungen: „Yes We Campus“ (Ja, wir können auf den Campus) heißt es dazu freudig auch in Berlin. F.: dpa

Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Die vergangenen drei Semester an den Hochschulen waren für die meisten Studierenden eher ein Fernstudium: nahezu alle Lehrveranstaltungen online, der Campus menschenleer. Das soll sich ab diesem Montag, wo an den Universitäten im Land die Vorlesungszeit beginnt, ändern: "Ich freue mich über jede einzelne Veranstaltung, die wieder in Präsenz stattfinden kann", sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) der RNZ. "Nach drei langen Online-Semestern allein vor den Bildschirmen haben es sich die Studierenden verdient, dass wieder Leben auf dem Campus ist."

Wo sind Präsenzveranstaltungen wieder möglich? Rein rechtlich ist eigentlich alles erlaubt – von der Vorlesung im großen Hörsaal bis hin zum Seminar in kleiner Runde.

Gehen die Hochschulen auch tatsächlich wieder voll in die Präsenz? Eher nicht. Das Wissenschaftsministerium verweist auf RNZ-Anfrage darauf, dass die Universitäten derzeit zwar davon ausgingen, "dass es insgesamt im Durchschnitt deutlich mehr als 50 Prozent der Lehrveranstaltungen" sind, die in Präsenz stattfinden werden. Grundsätzlich gebe es aber weiterhin sehr unterschiedliche Formate nebeneinander – also auch Hybrid- oder reine Online-Angebote. Das sei je nach Studiengang unterschiedlich. Insbesondere die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) holen aber offenbar die Studierenden nahezu komplett wieder in die Präsenz, so die Rückmeldung.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es? Die wichtigste: Für Präsenzveranstaltungen in geschlossenen Räumen gelten die 3G-Regeln. Wer auf den Campus kommt, muss also geimpft, genesen oder getestet sein. Außerdem gilt auf dem Hochschulgelände die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht "zuverlässig" eingehalten werden kann. In der Praxis bedeutet das, dass im Hörsaal wohl die Maske auf bleiben muss.

Gibt es Ausnahmen von der Maskenpflicht? Ja – wobei diese überwiegend daran geknüpft sind, dass der Mindestabstand hergestellt werden kann, also etwa beim Halten eines Vortrags. Auch essen und trinken darf man natürlich. Heraus sticht ansonsten nur die Regelung für Prüfungen: Hier geht es auch dann ohne Maske, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen kann, muss das durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen.

Gibt es Veranstaltungen ohne 3G-Pflicht? Theoretisch gibt die Verordnung den Hochschulen Freiräume bei der Organisation von Prüfungen. Hier könnte auf 3G verzichtet werden – wenn andere Schutzmaßnahmen zuverlässig eingehalten werden können.

Wer soll die Einhaltung der 3G-Regel kontrollieren? Dazu ist die Hochschule verpflichtet. Dazu kann beispielsweise ein hochschuleigener "Hörsaalpass" ausgestellt werden – das ist z.B. in Mannheim und Stuttgart der Fall. Auch digitale Systeme zum Ein- und Auschecken in Hörsäle sind möglich. Alternativ oder ergänzend sind stichprobenhafte Überprüfungen des 3G-Status’ der Anwesenden erlaubt.

Funktioniert das? Laut Ministerium: Ja. Zumindest seien die Rückmeldungen aus den Hochschulen, in denen der Studienbetrieb schon laufe, bisher positiv.

Gibt es auch "2G-Bereiche"? Ja. Die Aktualisierung der Corona-Verordnung aus der vergangenen Woche erlaubt ja beispielsweise der Gastronomie, nur noch Geimpften und Genesenen (aber keine Getesteten mehr) den Zutritt zu gestatten. Dann müssen auch keine Masken mehr getragen werden. Diese Möglichkeit wird den Hochschulen jetzt auch gegeben – aber bisher nur für "Lerngruppen" in einzelnen Räumen.

Sind denn viele Studierende bereits geimpft? Verlässliche Daten gibt es dazu nicht. Aber bei Umfragen auf freiwilliger Basis, so die Auskunft des Ministeriums, liege die Impfquote bei "deutlich über 80 Prozent". In Mannheim, wo das Semester schon läuft, seien in den Vorlesungen 98 Prozent Geimpfte. Wissenschaftsministerin Bauer lobt daher die "erfreulich hohe Impfquote bei Studierenden und Lehrenden". "Die Impfung ist der Schlüssel fürs Präsenzsemester", so Bauer.