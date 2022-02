Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach mit ernster Miene von einer Zeitenwende in der Geschichte des europäischen Kontinents. "Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor", beschrieb er gestern in einer Regierungserklärung den Einschnitt, den Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine markiert. Die Folgerung daraus beschrieb Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in der Sondersitzung des Bundestages ganz einfach: "Wenn die Welt eine andere ist, muss auch die Politik eine andere sein".

Entsprechend radikal fällt die Kehrtwende in der deutschen Politik aus. Waffenlieferungen in die Ukraine, und damit in ein Kriegsgebiet, die massive und dauerhafte Aufstockung des Rüstungsetats auf jährlich über zwei Prozent der Wirtschaftsleistung, daneben noch für dieses Jahr ein "Sondervermögen" von 100 Milliarden Euro zur Ertüchtigung der Bundeswehr, das im Grundgesetz abgesichert werden soll. Das sind die Kernpunkte der Neuorientierung, wie sie Scholz verkündete. Hinzu kommt eine offensivere Außen- und Bündnispolitik Deutschlands sowie ein Umsteuern in der Energiepolitik. Dabei soll mit Hilfe hoher Kohle- und Gasreserven, dazu mit zwei Terminals an der norddeutschen Küste für Anlieferungen von Flüssiggas aus den USA und von andernorts, die Abhängigkeit Deutschlands von Öl- und Gaslieferungen gelindert werden.

Hinzu kommen im Konzert mit den westlichen Bündnispartnern nochmals drastisch schärfere wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland. Dazu zählt der Ausschluss russischer Banken vom internationalen Zahlungssystem Swift, mit dem das Land von internationalen Zahlungsströmen weitgehend abgekoppelt wird. Allerdings: Dieses Instrument wird zwar von Experten als das "schärfste Schwert" gegen Russland bewertet, beinhaltet aber zugleich große Risiken für die deutsche Wirtschaft, weil es Zahlungsprozesse für deutsche Gas- und Öllieferungen aus Russland drastisch behindert.

Doch so einschneidend die Politik-Wende auch ausfällt: Die Ampel-Regierung kann in wesentlichen Teilen auf die Unterstützung der Union bauen. Das wird nicht nur in einer gemeinsamen Entschließung von SPD, Grünen, FDP, CDU und CSU deutlich. So bedankte sich etwa Oppositionschef Friedrich Merz (CDU) bei Scholz für dessen Regierungserklärung und sicherte ihm die Unterstützung seiner Fraktion zu, wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht, um Sanktionen gegen Russland und um höhere Rüstungsausgaben. Vorbehalte äußerte Merz allerdings im Hinblick auf das geplante Sondervermögen zur Ertüchtigung der Bundeswehr. Denn das seien am Ende nur mehr Schulden.

Einig waren sich alle Bundestagsparteien in ihrer Kritik an Russland, inklusive der Linken und in abgeschwächter Form sogar der AfD. So sprach Scholz von einem "infamen Völkerrechtsbruch" Russlands. "Putin will ein russisches Imperium errichten", warf er ihm vor. Vizekanzler Robert Habeck ging noch weiter. Er warf Putin eine "politische Vergewaltigung" des Nachbarlandes vor. Merz wiederum nannte Russlands Präsidenten einen "Kriegsverbrecher".

Fünf Aufgaben sind es für Scholz, die aus der "Skrupellosigkeit" Putins folgern. Deutschland müsse die Ukraine in dieser verzweifelten Lage unterstützen, und zwar nunmehr auch mit Waffen. Zum Zweiten gilt es dem Kanzler zufolge, Putin mit allen Formen von Sanktionen vom Kriegskurs abzubringen. "Der Krieg wird sich auch als Katastrophe für Russland erweisen". Als Drittes versprach der SPD-Politiker, ohne Wenn und Aber zur Beistandspflicht für bedrohte Nato-Partner zu stehen. Darüber hinaus werde Deutschland die nötigen Mittel aufwenden, um der Bundeswehr "neue, starke Fähigkeiten" zu verschaffen. Und schließlich gehe es darum, die Energieabhängigkeit von Russland zu mindern.

Begonnen hatte die Sondersitzung mit einem emotionalen Akt der Solidarität für die Ukraine. Bei der Begrüßung des ukrainischen Botschafters in Berlin, Andrij Melnyk, erhoben sich fast alle Parlamentarier und spendeten ihm in Vertretung für seine 40 Millionen Landsleute langanhaltenden Applaus.