Von Klaus Welzel

Heidelberg. Der Gast kam eine gute halbe Stunde zu spät. Dann genehmigte er sich erst einmal genüsslich eine Zigarette. Warten? Können die anderen. Julian Reichelt, im März 2019 gerade einmal ein Jahr "Bild"-Chefredakteur, trug in dieser Funktion sein Selbstbewusstsein auch in der Provinz zu Markte – nämlich in der Heidelberger Altstadt. Er provozierte gern. Wie man jetzt weiß, wohl auch innerhalb des Hauses.

Bis Montag ein Team: Der umstrittene „Bild“-Chefredakteur Reichelt (l.) und der Springer-Vorstandsvorsitzende Döpfner. Fotos: dpa

An den Neckar gekommen war Reichelt vor zwei Jahren auf Einladung des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, um über die Diskriminierung der Volksgruppe zu reden. Doch statt einer Entschuldigung für so manche "Bild"-Schlagzeile hagelte es Attacken gegen Moslems, Frauen (die er mit Hunden verglich) und Pazifisten. Er, der frühere Kriegsreporter mit Afghanistan-Erfahrung, fragte am Ende der knapp zweistündigen Diskussion in die Runde: "Ich habe dort mein Leben für Demokratie und Freiheit riskiert. Wann haben Sie zuletzt Ihr Leben für die Demokratie gewagt?"

Die RNZ schrieb damals mit großem Erstaunen: "Der Mann glaubt tatsächlich das, was er sagt". Ob das an den Drogen lag, die Reichelt nach Medienberichten am Arbeitsplatz konsumiert haben soll? Oder an seinem Alleinherrscheranspruch? Oder an dem Vorwurf, dass Frauen bei "Bild" bessere Beförderungschancen hatten, wenn sie mit dem Chef schliefen? Wir wissen es nicht.

Wir wissen aber seit Anfang dieser Woche, dass ein Investigativteam der Verlagsgruppe Ippen die oben genannten Vorwürfe recherchiert hatte und diese in mehreren Zeitungen – darunter die "Frankfurter Rundschau – veröffentlichen wollte. Verleger Dirk Ippen untersagte das sehr zur Empörung der Redaktionen. Die "New York Times" wiederum berichtete über das Verbot – und so kam der Skandal, der eigentlich hätte vertuscht werden sollen, doch ans Tageslicht.

Einvernehmliche Beziehungen mit Untergebenen, Drogen, Klima der Angst – das war eigentlich schon vor Monaten bekannt gewesen. Doch der Springer-Vorstand hielt zum Chefredakteur, weil der "Bild" auch ins Fernsehen brachte, weil er ein knallharter Typ war – und weil er den besonderen Schutz von Vorstandschef Matthias Döpfner genoss. Nach einer kurzen Auszeit gab es "Bewährung", Reichelt bekam eine Frau an die Seite gestellt, seine Kompetenzen wurden ein wenig beschnitten. Es ging weiter. Bis nun die "Times" berichtete. Das führte dann zum Aus. Döpfner schickte ein paar Krokodilstränen hinterher, betonte aber, dass sich der Springer-Vorstand von Reichelt getäuscht fühle. Dieser habe "die Unwahrheit" gesagt, als er erklärte, er verhalte sich nun anders.

Am Mittwoch ging Döpfner noch deutlicher auf Distanz. In einer konzerninternen Videobotschaft sagte er: "Es handelt sich hier nicht um ein Kulturproblem des ganzen Springer-Verlages. Es gibt dieses Problem bei ,Bild’. Deswegen müssen wir hier auch sehr schnell noch viel grundlegender an der Modernisierung und Veränderung unserer Kultur im Sinne von Respekt arbeiten." Döpfner bat Betroffene darum, sich im Zusammenhang mit Machtmissbrauch und bei nicht respektvollem Umgang im beruflichen Miteinander zu melden und "keine Angst zu haben".

Interpretiert man diesen Aufruf richtig, so scheint das "System Reichelt" weit über die Person Reichelt hinauszureichen. Jedenfalls hat der 41-Jährige "Bild" wie kaum ein anderer geprägt. Das Blatt wurde wieder krawalliger, gerierte sich in der Corona-Pandemie als Anwältin der Geknechteten und entdeckte den Virologen Christian Drosten als Feindbild. Man tut Reichelt sicherlich nicht Unrecht mit der Behauptung, unter seiner Ägide habe das Berichterstattungsniveau einen ähnlichen Sinkflug erlebt wie die Auflage. Und die halbierte sich innerhalb der letzten zehn Jahre auf aktuell 1,24 Millionen täglich verkaufte Exemplare.

Dass der Springer-Vorstand trotzdem an Reichelt festhielt, lag womöglich am Vorstandsvorsitzenden Döpfner. Der 58-Jährige förderte den Jüngeren und verteidigte ihn in einer privaten Botschaft an den einstigen Freund und Schriftsteller Benjamin Stuckrad-Barre: "Er ist halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Fast alle anderen sind zu Propaganda Assistenten geworden". Nun, viel anders hätte sich ein Mitglied der Querdenkerszene in Sachen Corona auch nicht ausgedrückt.

Der Satz ist durch den Artikel in der "New York Times" publik geworden. Döpfner greift diese Indiskretion jetzt in seiner siebenminütigen Video-Botschaft scharf an. Schließlich handle es sich um eine Äußerung im privaten Umfeld. Doch genau das ist ja das Schlimme daran. Denn der Satz drängt den Verdacht auf, dass Julian Reichelt nicht die einzige Führungspersönlichkeit bei Springer ist, die in vorgestrigen Feindbildern denkt. Gefährlich für Döpfner, treibt er doch die Expansion des Springer-Verlags in den USA voran. Zuletzt kauften die Deutschen das Internetportal "Politico", das unter anderem sehr teure Newsletter für Insider herausgibt. Medien spekulieren über einen Kaufpreis von bis zu einer Milliarde Dollar.

Für einen kurzen Augenblick schien der "Politico"-Deal durch den Artikel in der "Times" am Wochenende gefährdet. Vor allem der US-Finanzinvestor KKR, der seit zwei Jahren rund die Hälfte der Springer-Aktien besitzt, dürfte über die Veröffentlichung wenig begeistert gewesen sein. Der Grund: Reichelts Verhalten, das nach amerikanischen Maßstäben einen Rauswurf zwingend gemacht hätte (und das schon zu einem viel früheren Zeitpunkt), und Döpfners krude Verteidigung könnten sich schließlich als geschäftsschädigend erweisen. Und das im Falle von "Politico" für ein Unternehmen, dessen höchstes Gut sein tadelloser Ruf ist. Doch am Montag trennte sich Döpfner von Reichelt und bewies, dass er "political correctness" ernst nimmt. Am Mittwoch meldete Springer, der Kauf von "Politico" sei abgeschlossen.

ZITATE

> "Bild ist die gedruckte Antwort aufs Fernsehen." (Verleger Axel Springer 1952).

> "Bild ist ein Blatt, das nicht jedem etwas bietet, sondern allen nichts." (Hans Magnus Enzensberger 1988).

> "Zum Regieren brauche ich nur Bild, BamS und Glotze." (Bundeskanzler Gerhard Schröder 1998).

> "Ohne Springer wäre diese Republik heute demokratischer." (Der Schriftsteller Günter Wallraff 1999 in seinem Buch "Zeugen der Anklage". Wallraff hatte einst unter dem Pseudonym Hans Esser undercover für "Bild" gearbeitet und darüber ein Buch veröffentlicht).

> "Wer mit Bild im Aufzug nach oben fährt, der fährt auch mit ihr im Aufzug nach unten." (Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner 2006).

> "Dem Bild-Chef werden Machtmissbrauch und Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen vorgeworfen. Ich dachte, das wär Einstellungskriterium." (TV-Entertainer Jan Böhmermann im März 2021).

> "Wir sind Papst" ("Bild"-Schlagzeile bei der Wahl von Joseph Ratzinger zum Papst Benedikt im April 2005).

> "Weltsensation aus Heidelberg" (Schlagzeile in der "Bild" im Februar 2019. Damit bewarb die Zeitung einen Bluttest zur Krebserkennung, der so aber gar nicht existierte. Die RNZ deckte den "Bluttestskandal" umfassend auf).