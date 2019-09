Wer täglich der Katastrophe ins Auge sieht, der neigt dazu, die Gefahr ausgesprochen nüchtern zu betrachten. "Keen nich will dieken, de mutt wieken", heißt es trocken an der gischtumwehten Nordseeküste. Frei übersetzt: Bau dir nen Deich oder zieh in die Berge. Ein hunderte Jahre alter Rat - aber hochaktuell angesichts rasant steigender Meeresspiegel. Was das uns Binnenländern sagen soll? Nun: Manchmal muss man selbst aktiv werden. Beispiel Waldrettung: Klar, wir könnten einfach abwarten bis die Bundesregierung 800 Millionen Euro locker macht, um unsere Wälder hitzefest zu bekommen. Oder wir forsten selber um. Laubwäldern gehört die Zukunft? Weg mit der Nadelbaum-Monotonie? Gerne doch! Dieses Weihnachten gibt es einen Zweitbaum. Motto: Sägen gegen das Waldsterben!