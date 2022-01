Von Tim Müller

Innsbruck. Gerhard Mangott (55) ist Politikwissenschaftler und Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Russland.

Herr Mangott, Russland stellt Maximalforderungen an die Nato, die das Militärbündnis niemals erfüllen wird. Was will Wladimir Putin wirklich?

Die Tatsache, dass die Forderungen so radikal sind und auch noch veröffentlicht wurden, zeigt, dass man in Russland nicht an eine Verhandlungslösung glaubt. Dennoch hält Moskau vorgeschaltete Gespräche für wichtig, um nach deren Scheitern dem Westen dafür die Schuld geben zu können, was Russland dann tun wird: nämlich eine militärisch Antwort geben.

Also ist die Gefahr eines Krieges in Europa tatsächlich real?

Sehen Sie, Putin könnte nach dem Scheiterns der Verhandlungen nicht zur normalen Tagesordnung übergehen, ohne das Gesicht zu verlieren. Er muss reagieren. Deshalb glaube ich, dass es eine militärische Antwort geben wird. Eine landgreifende Invasion der Ukraine ist eine Option. Moskau könnte mit den an der ukrainischen Grenze stationierten Truppen das Land innerhalb von Tagen großflächig angreifen. Russland könnte allerdings auch auf eine direkte Intervention verzichten und stattdessen moderne Nuklearwaffen an seine Westgrenze verlegen. Damit wäre dann die gesamte europäische Sicherheitspolitik durcheinandergewirbelt.

Welches Szenario halten Sie für wahrscheinlicher?

Zentral ist die Frage, welche Nutzen hat Putin von dem Spiel, das er gerade treibt. Erhöht er nur das Bedrohungspotenzial gegenüber der Ukraine, dann wird er sie immer mehr in Richtung Westen und der Nato treiben. Möchte er aber tatsächlich einen Nutzen aus der derzeitigen Situation schlagen, dann müsste er eine Bodeninvasion anordnen. So ist auch die Meinung der meisten Militärexperten.

Gibt es hinter dem Interesse Russlands an der Ukraine noch einen größeren Plan für Europa?

Ich denke nicht, dass wir – falls es einen Krieg geben sollte – eine Ausweitung der Auseinandersetzung auf ganz Europa erleben würden. Einschätzungen, dass es auch zu Kampfhandlungen mit den baltischen Staaten oder Polen kommen könnte, schließe ich eigentlich aus. Aber das große Ziel Russlands ist natürlich nicht nur, den Beitritt der Ukraine zur Nato zu verhindern. Sondern Moskau möchte, dass sich das Sicherheitsgefüge in Europa grundsätzlich verändert. Die Nato soll sich nicht weiter ausdehnen, Soldaten abgezogen werden und die stationierten US-Atomsprengköpfe verschwinden. Aber dies ist sozusagen das große strategische Ziel, das im momentan sehr konkreten Konflikt in den Hintergrund tritt.

Also schwebt Putin ein Europa ohne die Vereinigten Staaten vor?

Zumindest ein Osteuropa ohne die USA. Generell geht es Putin um eine Revision der europäischen Sicherheitsordnung zurück auf den Stand von 1997 – also vor der ersten großen Nato-Osterweiterung. Doch dieses Ziel ist auf dem Verhandlungsweg unerreichbar.

Der Westen droht Russland mit harten Wirtschaftssanktionen, falls es zu einer Invasion der Ukraine kommen sollte. Lässt sich Moskau so beeindrucken?

Die gegenwärtige Führung in Moskau lässt sich davon nicht einschüchtern. Die Folgen solcher Sanktionen wären für Russland dennoch verheerend. Sie haben das Potenzial, die wirtschaftliche und soziale Lage im Land zu destabilisieren. Die aufkommende Unzufriedenheit könnte sich dann gegen Putin richten und seine Regierung in Bedrängnis bringen. Meines Erachtens hat der Kremlchef einen großen Fehler begangen, als er den Ukraine-Konflikt so eskalieren ließ. Die möglichen Kosten für Russland übersteigen mittlerweile bei weitem den Nutzen. Denn was gibt es für Moskau zu gewinnen?

Sagen Sie mir es ...

Putin könnte zwar die Nato bloßstellen, indem er zeigt, dass ihre Sicherheitsgarantien nicht ernst zu nehmen sind. Er könnte auch Gebietsgewinne auf Kosten der Ukraine machen. Doch schlussendlich würden die westlichen Sanktionen Russland so stark destabilisieren, dass der Schaden überwiegt.

Welche Rolle kann Deutschland in dem Konflikt einnehmen?

Ich denke jedenfalls nicht, dass Deutschland etwas durch die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine beisteuern kann. Denn die Lieferungen, die jetzt etwa durch die USA oder Großbritannien erfolgen, können im Hinblick auf die Abwehr einer russischen Invasion kaum noch eine Rolle spielen. Denn gerade die so wichtigen modernen Waffensysteme brauchen geschulte Soldatinnen und Soldaten, die sie bedienen. Das braucht Zeit, die man nicht hat.

Kann Bundeskanzler Olaf Scholz eventuell eine vermittelnde Position zwischen Russland und den USA einnehmen wie vor ihm Angela Merkel?

Kanzler Scholz zeichnet sich momentan vor allem durch Untätigkeit aus. Wenn der Chef der SPD-Fraktion im Bundestag, Rolf Mützenich, vor einigen Wochen gesagt hat, die Russland-Politik sei Chefsache, dann müsste sich der Chef dieser Sache auch annehmen. Dabei wäre es in einem ernst gemeinten Normandie-Format – also mit den Staats- und Regierungschefs von Russland, Deutschland, Frankreich und der Ukraine – möglich Fortschritte zu machen.

Wie genau?

Im dem Sinne, dass nicht nur Russland aufgefordert wird die Bestimmungen des Minsker Abkommens umzusetzen, sondern auch die Ukraine. Denn die politischen Verpflichtungen, die die Ukraine mit diesem Abkommen eingegangen ist, in die Tat umzusetzen, ist Kiew in den letzten fast sieben Jahren schuldig geblieben. Es gab weder eine Dezentralisierung der Verfassung noch den Autonomiestatus für die Separatistengebiete im Osten. Und die Tatsache, dass der ukrainische Präsident Selenski die Rechtmäßigkeit des Minsker Abkommens seit dem letzten Jahr immer deutlicher in Zweifel zieht, hat in Russland den Eindruck wachsen lassen das mit der Ukraine keine Lösung bezüglich der Separatistengebiete zu erzielen ist. Dies war einer der entscheidenden Faktoren für den Truppenaufmarsch im Westen Russlands.

Befinden wir uns schon in einer Art neuer Kalter Krieg?

Wir sind sehr nah dran. Kommt es tatsächlich zu einer Invasion der Ukraine, und den angekündigten Sanktionen dann sind wir es wieder.