Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. CDU-Politiker Norbert Röttgen (53, Foto: dpa) ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag.

Der EU-Gipfel zum Brexit ist ohne konkrete Resultate zu Ende gegangen. Kann man sich diesen politischen Stillstand überhaupt noch leisten?

Für mich fällt das Ergebnis des Gipfels gemischt aus. Einerseits wird es zeitlich langsam eng und auch die Stimmung wird immer angespannter. Die beiden Seiten drehen sich zunehmend im Kreise. Das sind die schlechten Nachrichten. Andererseits, und das ist positiv zu bewerten, hat man die noch ausstehende Debatte immerhin auf einen Konfliktpunkt reduziert - ein letzter Aspekt in der Irland-Grenzfrage ist offen geblieben. Ich bleibe optimistisch, dass man innerhalb eines Monats diesen letzten Stolperstein aus dem Weg räumen kann.

Dann könnte die EU doch noch den erst einmal abgesagten Sondergipfel im November abhalten?

Genau. Die Absage des Sondergipfels im November ist als Druckmittel der EU zu werten. Sie ist somit keine große Überraschung und auch kein Grund zur Enttäuschung.

Woran genau hakt es denn jetzt noch?

Es gab ja schon eine Verständigung in Sachen Irland - bis der britische Brexit-Minister Dominic Raab zu den Verhandlungen dazu stieß. Diese bestand darin, dass es bei der Warenfreiheit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich bleiben sollte. Die Briten pochen aber nun darauf, dass dieser Zustand nur vorübergehend ist. Dem stimmen die Europäer zwar grundsätzlich zu, sagen aber, dass auch für diesen Endpunkt vorab eine Regelung getroffen werden müsse. Dies ist die einzige wesentliche noch ungeklärte Frage. Aber natürlich handelt es sich hierbei auch um den Dreh- und Angelpunkt.

Seit dem 2. Oktober ist der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi verschwunden. Alles deutet auf einen gezielten Mord im Auftrag der saudischen Regierung hin. Wo bleibt die große internationale Empörung?

Die Indizien, dass es sich bei dem Verschwinden von Jamal Khashoggi um einen Mord im Auftrag höchster Stellen handelt, wiegen sehr schwer - so schwer, dass sich Deutschland die Forderungen nach einer unabhängigen internationalen Überprüfung zu Eigen machen sollte. Dabei sollte Deutschland zusammen mit seinen Verbündeten in der Europäischen Union und den G 7-Staaten handeln. Das ist kein Verstecken, sondern hat am meisten Nachdruck und ist somit am ehesten zielführend. Aber letztendlich hängt vieles vom Verhalten der USA ab. Auch hier sollten wir versuchen, Einfluss zu nehmen. US-Präsident Donald Trump hat den starken Mann Saudi-Arabiens, Kronprinz Mohammed Bin Salman, glauben lassen, es gebe für ihn keine Grenzen. Das muss sich dringend ändern. Der saudische Kronprinz muss erkennen, dass er sich nicht alles erlauben kann. Um diese Botschaft eindringlich zu transportieren, ist es wichtig, dass wir zunächst die USA für eine gemeinsame Position gewinnen.

Handelt die Bundesregierung konsequent und energisch genug?

Deutschland muss verdeutlichen, dass es kein 'business as usual' geben kann. Führende Chefs von US-Konzernen haben ihre Teilnahme an einer großen Investorenkonferenz in Saudi-Arabien abgesagt. Bisher liegt eine solche Absage von Siemens-Chef Joe Kaeser nicht vor. Die Bundesregierung sollte ihre Position sehr klar machen.

Zur Innenpolitik: Die Wahlniederlage der Volksparteien in Bayern wirkt nach. Wie ist der Niedergang zu erklären?

Die betroffenen Parteien müssen der Bevölkerung glaubhaft signalisieren: Wir verstehen Eure Botschaften und es verändert sich etwas. Das setzt aber zwingend voraus, dass die Politik ihr Hauptproblem überwindet: Bisher lässt sie die Menschen mit den riesigen Veränderungen, von der der Digitalisierung bis hin zur Migration, zu sehr allein, indem sie keine Gestaltungsperspektiven aufzeigt. Dieses Versäumnis ist aus meiner Sicht der Dreh- und Angelpunkt und erklärt die schlechten Wahlergebnisse der regierenden Parteien.

Sie mussten nach einer Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen ihren Posten als Bundesminister räumen. Wären nach einer so krachenden Niederlage wie in Bayern nicht auch personelle Konsequenzen angebracht?

Wenn man nach einem solchen Wahlausgang signalisiert, im Kern ändert sich bei uns nichts, dann ist das keine Therapie. Da fragen sich die Menschen: Was sollen wir bei einer Wahl eigentlich noch anstellen, damit sich etwas verändert? Die Folge dieses "Weiter so" ist, dass die Volksparteien schrumpfen und die rechten Ränder weiter wachsen werden.