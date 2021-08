Fleisch auf dem Teller ist in vielen öffentlichen Kantinen immer noch normal. Dabei schaden die Treibhausgase, die bei der Tierhaltung entstehen, dem Klima. Regionale Bio-Produkte und viele fleischlose Alternativen sollen auch hier bald Abhilfe schaffen. Foto: dpa

Von Alexander Rechner

Berlin. Dr. Jesko Hirschfeld ist Mitarbeiter am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Als Gastprofessor lehrte er an der Technischen Universität Berlin im Fachgebiet Landschaftsökonomie und verfasste eine Studie zu Klimawirkungen der Landwirtschaft in Deutschland.

Dr. Jesko Hirschfeld. Foto: TU Berlin ​

Herr Hirschfeld, sind Vegetarier die besseren Menschen?

Nein. Es kommt vielmehr auf das Verhalten und die Lebensweise insgesamt an. Jedoch gehört dazu auch die Ernährung.

Rettet Fleischverzicht das Klima?

Allein der Fleischverzicht rettet das Klima nicht. Aber: Die Fleischproduktion belastet das Klima in einem ähnlichen Umfang wie der private Autoverkehr. Über 90 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr entstehen in Deutschland durch die Tierproduktion – ähnlich viel wie durch den gesamten Pkw-Verkehr.

Und wie viel Fleisch verzehrt der durchschnittliche Deutsche?

Nach den neusten Erhebungen werden pro Kopf 57,3 Kilogramm Fleisch pro Jahr in Deutschland verzehrt. Das ist deutlich zu viel.

Warum geht es beim Klima um die Wurst?

Bei Wurst- und Fleischherstellung werden viele wertvolle Nahrungsmittel wie Getreide oder Soja erst mal an Tiere verfüttert. Für den Futtermittelanbau wird Regenwald abgeholzt. Und vor allem die Rinder stoßen reichlich Methan aus.

Ist die Kuh damit ein Klimakiller?

Die einzelne Kuh sicherlich nicht. Aber die Rinderhaltung hat mittlerweile eine Dimension angenommen, die schädlich für das Klima und die Umwelt ist. Für eine nachhaltige Landwirtschaft muss die Tierhaltung drastisch reduziert werden. Dabei habe ich aber nicht nur die Rinder, sondern auch die Schweine- und Geflügelmast im Blick. Ernährungswissenschaftler empfehlen, den Fleischverzehr auf 30 Prozent der bisherigen Menge zu reduzieren – aus Gesundheitsgründen. Damit würde auch der Ausstoß von Methan sinken.

Wie schädlich ist das Methan?

Das Methan ist klimaschädlicher als CO2. Die Wissenschaft spricht von einem Faktor 23 gegenüber dem CO2. Also ein Kilogramm Methan wirkt wie 23 Kilogramm CO2 in der Atmosphäre.

Sollte es daher in den Mensen und Kantinen häufiger heißen: Darf’s ein bisschen vegetarisch sein?

Ich bin sehr dafür, in Mensen und Kantinen vermehrt auch vegetarisches und veganes Essen anzubieten. Einerseits ist ein höherer Anteil pflanzlicher Kost für die Gesundheit förderlich. Andererseits leistet man damit einen Umwelt- und Klimabeitrag. Darüber hinaus schärft man damit die Sensibilität für diese wichtigen Themen. Ich halte allerdings nichts davon, Fleischprodukte zu verbieten. Es geht auch hierbei um das richtige Maß.

Dann müssten Sie erfreut sein, dass VW in einer Kantine kein Fleisch mehr anbieten wird?

Die Entscheidung halte ich für einen Marketing-Gag. Der Welt wäre mehr geholfen gewesen, wenn das Unternehmen seine Motoren früher auf Wasserstoff und Elektromobilität umgestellt hätte. Am besten allerdings wären weniger Würste und weniger Autos.

Soll stattdessen mehr Fisch auf den Tisch?

Davon kann ich nur abraten. Es wäre ein fatales Zeichen. Auch wenn die Fischproduktion etwas klimafreundlicher als die Fleischproduktion ist: Die Fangmethoden und die nachgefragten Mengen haben zu einem Zusammenbruch vieler Fischbestände geführt. Gegen regionalen Fisch aus nachhaltigem Fang spricht gar nichts. Aber je zerstörerischer die Fangmethode und je weiter der Transportweg ist, umso schädlicher wirkt auch der Fischkonsum.

Wie schätzen Sie den Vegan-Trend ein?

Das ist keine kurzfristige Modeerscheinung, sondern eine vernünftige Entwicklung. Es ist dringend geboten, die Ernährung umzustellen. Auch aus Gründen der Biodiversität: Wir erleben das größte Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier. Und diesmal ist es von Menschenhand geschaffen. Eine Katastrophe. Wenn unsere Enkel noch eine lebensfreundliche Welt vorfinden sollen, müssen wir rasch unser Verhalten verändern. Dazu gehören mehr pflanzliche und nachhaltige Nahrungsmittel.