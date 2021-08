Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Karamba Diaby ist Integrationsbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion. Der gebürtige Senegalese studierte ab 1986 in Wittenberg Chemie mit Promotionsabschluss und erhielt 2001 die deutsche Staatsbürgerschaft.

Herr Diaby, die deutsche Evakuierungsmission in Afghanistan läuft aus. Rechnen sie mit einer Flüchtlingswelle?

Die Situation in Afghanistan ist derzeit dramatisch. Die Erfahrung zeigt, dass die Menschen in erster Linie in den Nachbarländern Schutz suchen. Hier muss die internationale Gemeinschaft schnell zusammenkommen, um gemeinsam mit den betreffenden Staaten den Geflüchteten vor Ort bestmöglich zu helfen. Es ist richtig, dass die Bundesregierung bereits jetzt eine Soforthilfe in Höhe von 100 Millionen Euro für Geflüchtete aus Afghanistan bereitstellt. Das Geld geht an Hilfsorganisationen, die die Menschen in den Nachbarländern versorgen.

Ist Deutschland in der Lage, Tausende von Flüchtlingen aufzunehmen?

Der Großteil der Bundesländer hat sich schon bereit erklärt, die eintreffenden Ortskräfte und ihre Familien aufzunehmen. Die Kommunen haben Erfahrungen mit der Aufnahme Geflüchteter und die notwendige Infrastruktur dafür steht auch. Ich freue mich über die gezeigte Aufnahmebereitschaft.

In Deutschland halten sich etwa 280.000 Menschen aus Afghanistan auf. Wie ist es um deren Integration bestellt?

Das ist verständlicherweise ganz unterschiedlich. Immerhin haben geflüchtete Menschen viel zu bewältigen. Sie müssen ihre Heimat hinter sich lassen und sich in einem neuen Land auf andere Lebensweisen einlassen. Das fällt manchen leicht, ich würde sagen, die meisten können es gut bewältigen, bei einigen ist es schwieriger.

Hat die Corona-Pandemie die Integration von Menschen aus anderen Ländern und Kulturen zurückgeworfen?

Die Pandemie hat das soziale Miteinander stark beeinträchtigt und damit auch die Integration. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es deutlich mehr Fälle von Diskriminierung. Zahlen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigen, dass sich Anfragen für Beratungen im Vergleich zu 2020 fast verdoppelt haben – von 3600 auf mehr als 6000. Außerdem konnten 2020 weniger Menschen zum Arbeiten nach Deutschland kommen. Die Zahl der Langzeit-Visa für Menschen aus Nicht-EU-Staaten ging um 41 Prozent zurück. Hinzu kam erschwerend, dass Deutsch- und Integrationskurse zu Beginn der Pandemie ausgefallen sind und auch danach nur in Teilen analog abgehalten werden konnten. Umso wichtiger ist es jetzt, Geflüchtete stärker zu unterstützen und Solidarität sowie soziales Engagement zu zeigen.

Deutschland braucht schon aus wirtschaftlichen Gründen Einwanderung. Wie steht es um die Willkommenskultur?

Ich denke, das trifft zu einem Großteil zu. Denn Einwanderung ist ja nicht neu. Es ziehen mehr Menschen nach Deutschland, als das Land verlassen. Das ist mit wenigen Ausnahmen schon seit über 50 Jahren so. Dabei sind die Gründe für die Zuwanderung vielfältig: Einige stellen einen Asylantrag, andere kommen im Rahmen der Familienzusammenführung oder zum Zweck der Erwerbstätigkeit, um zur Schule zu gehen, zu studieren oder eine Ausbildung zu beginnen. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt: Die Menschen sehen Deutschland mehrheitlich als Einwanderungsland und zeigen sich grundsätzlich offen für Zuwanderung. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sieht Einwanderung sogar als Chance. Ein Großteil der Befragten ist zur Aufnahme von Geflüchteten bereit. Noch höher ist die Zustimmung für den sogenannten Spurwechsel: Wer nach Deutschland geflüchtet ist, sich hier gut integriert hat und einer Arbeit nachgeht, der soll bleiben dürfen – selbst wenn er oder sie eigentlich ausreisepflichtig ist. Dass die Mehrheit der Menschen eine Willkommenskultur und Solidarität lebt, entspricht auch meinen Erfahrungen, gerade in den letzten Jahren. Aber es gibt noch einiges zu tun. Wir haben kürzlich ein Integrationskonzept herausgebracht. Darin wurden konkrete Vorschläge erarbeitet, unter anderem zu den Themen Mehrstaatlichkeit, kommunales Wahlrecht für Drittstaatsangehörige und andere. Daran muss angeknüpft werden.