Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Margot Käßmann (62, Foto: dpa) ist Theologin und frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Frau Käßmann, die Bundeskanzlerin hat die Bundesbürger auf einen harten Winter eingeschworen. Zumindest zu Weihnachten sollen die Corona-Regeln etwas gelockert werden. Wie lässt sich das Fest in Zeiten der Pandemie unter diesen Bedingungen feiern?

Da gibt es zwei Seiten. Es ist gut, dass die Regeln jetzt klar sind, damit sich Familien in der Adventszeit auf das Fest vorbereiten und planen können. Wie wird gefeiert? Wer besucht wen wann? Auf der anderen Seite wird der Druck auf dieses Weihnachtsfest in Zeiten der Pandemie noch mehr erhöht. Es muss jetzt ganz besonders werden. Diese wenigen Tage müssen mit Harmonie gelingen. Da gibt es hohe Erwartungen, die womöglich enttäuscht werden. Das ist zu viel und nicht zu schaffen. Nach dem Kontaktfasten soll auf einmal alles ganz großartig werden. Wir müssen loslassen und uns von dem Idealbild befreien, wie Weihnachten sein muss. In diesem Jahr werden auch noch die Sorglosen, die sagen, Corona gibt es doch gar nicht, auf die Besorgten und Ängstlichen auf der anderen Seite treffen. Wichtig ist, die Erwartungen zu klären. Wir sollten vor allem aber die Alten nicht entmündigen.

Sind bei den geltenden Kontaktbeschränkungen aber nicht Konflikte und Enttäuschungen vorprogrammiert? Wer darf mitfeiern und wer nicht?

Wir müssen Prioritäten setzen und überlegen, wer braucht den Kontakt am Dringendsten. Die Tante im Altenheim, der Großvater in der Pflegeeinrichtung oder die Freundin, die allein lebt? Wie können wir am besten für sie sorgen, damit sie nicht in Einsamkeit feiern. Wer in sozial abgesicherten Beziehungen lebt, sollte sich fragen, wo jetzt die größte Solidarität gefordert ist. Vielleicht lade ich auch die Freundin ein, von der ich weiß, dass es ihr schwerfällt, Heiligabend allein zu sein. Einsamkeit ist im Moment ein Riesenthema für viele. Wir können uns doch auch nacheinander treffen und feiern. Wir sind doch überwiegend ziemlich vernunftbegabte Menschen. Vielleicht schreibt man auch wieder einmal einen Brief, eine E-Mail oder ruft Menschen an, die einem wichtig sind oder macht eine Videokonferenz. Es gibt viele Möglichkeiten, diejenigen nicht allein zu lassen, die sich Weihnachten wirklich ausgegrenzt fühlen.

Sind Gottesdienste mit vielen Besuchern unter diesen Bedingungen überhaupt möglich?

Auf den Gottesdienst würde ich auf gar keinen Fall verzichten. Als Christin ist mir der Weihnachtsgottesdienst wichtig. Ich bin begeistert, welche Kreativität die Gemeinden entwickelt haben. Da kommt die Kirche nach Hause zu den Menschen, die nicht rausgehen und so viele Menschen treffen wollen. Das reicht vom guten alten Gottesdienst im Radio und Fernsehen über Gottesdienste im Live-Stream. Da gibt es viele Angebote für alle. Auch in den Kirchengemeinden wird sehr viel möglich gemacht. Es gibt Angebote von stündlichen knappen Gottesdiensten mit Online-Anmeldungen. Es gibt welche, die werden im Freien gefeiert, etwa im Stadion. Da gibt es viele Ideen und Möglichkeiten und eine schöne Kreativität. Das ist auch eine Chance und das Signal, dass wir Weihnachten feiern können, auch wenn es ganz anders ist als sonst.

Aber so richtig warm dürfte es im Advent in vielen Herzen nicht werden…

Es ist ein anderer Advent und ein anderes Weihnachten, aber Advent und Weihnachten fallen nicht aus. Jetzt braucht es Phantasie. Denken wir an die Weihnachtsgeschichte. Maria und Joseph mussten nach Betlehem, was sie sich nicht gewünscht haben. Da wird ihr Kind unter widrigen Umständen in einem Stall geboren. Das war auch nicht das Weihnachten, was und oft in Film und Fernsehen vorgeführt wird. Darüber sollten wir auch nachdenken.

Für all jene, die mit Weihnachten nur wenig anfangen können, wird es an den Feiertagen angesichts der Einschränkungen nicht einfacher…

Gut die Hälfte der Deutschen gehören einer christlichen Kirche an. Ich nehme an, sie werden auch die Weihnachtsbotschaft auf die eine oder andere Weise wahrnehmen und feiern, weil das zu unserem Glauben gehört. Ich kenne etliche Muslime, die Weihnachten durchaus auch feiern, weil Jesus auch ein Prophet war. Viele feiern Weihnachten als Familienfest. Andere sagen wiederum, sie können damit gar nichts anfangen und sind genervt und abstinent. Es ist aber eine besondere Zeit.

Was ist Ihre Weihnachtsbotschaft im Jahr der Pandemie?

Die Weihnachtsgeschichte des Lukas-Evangeliums – es begab sich aber zu der Zeit… – ist aktueller denn je. Sie wird am Heiligabend in allen Kirchen gelesen. Da tauchen die Engel auf und ihre Botschaft zuallererst an die Hirten lautet: "Fürchtet Euch nicht!" Das ist im Jahr 2020 hochaktuell.