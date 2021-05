Von Alexander Rechner

Berlin. Grünen-Politiker Cem Özdemir ist ehemaliger Bundesvorsitzender seiner Partei.

Herr Özdemir, Ihr Parteichef Robert Habeck hat sich für Waffenlieferungen in die Ukraine ausgesprochen. Aber die Grünen haben ihre Wurzeln in der Friedensbewegung. Kappen sie diese nun?

Wir waren immer die Partei der Friedensbewegung und der Freiheit. Es war kein geringerer als Hans-Christian Ströbele, der Geld für Waffen für El Salvador gesammelt hat. Es war Joschka Fischer, der angesichts des Völkermordes in Bosnien-Herzegowina davon sprach, dass man dort nicht zuschauen darf. Und ich sprach davon, dass man angesichts des brutalen Terrors des IS gegenüber den Jesiden helfen muss, das Leid zu stoppen. Wir Grünen haben stets kontrovers darüber diskutiert, mit uns gerungen. Am Ende ist meine Partei immer ihrer Verantwortung gerecht geworden.

Die Aussage Ihres Parteichefs steht diametral gegen grüne Überzeugungen und gegen das Wahlprogramm. Was gilt?

Das sehe ich nicht so. Wir haben auf dem Bundesparteitag ein klares Bekenntnis zur sogenannten "responsibility to protect", also zur Schutzverantwortung der Vereinten Nationen abgegeben. Gerade weil wir gegen Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung sind, kann es nicht sein, dass aggressive autoritäre Herrscher mit Völkermorden, Grenzverschiebungen, Vertreibungen, Massenvergewaltigungen durchkommen.

Teilen Sie Habecks Auffassung?

Im Budapester Memorandum von 1994 hat sich auch Russland verpflichtet, als Gegenleistung für den Verzicht auf Nuklearwaffen, die Souveränität und die bestehenden Grenzen zu achten. Die Ukraine hat ihre gesamten Nuklearwaffen freiwillig verschrotten lassen. Putin hat dieses Abkommen de facto aufgekündigt. Russland kann sich nicht einfach völkerrechtswidrig Teile der Ukraine wie ein Filetstück rausschneiden und irgendwann das nächste Land okkupieren. Gleichzeitig müssen wir den Demokraten in der Ukraine helfen. Wenn notwendig auch, indem sie die Minen räumen können und Verletzte transportieren. Ich kann an Roberts Äußerungen nichts Falsches erkennen. Oder soll die Ukraine gleich ihre Unabhängigkeit aufgeben und in Putins Reich zurückkehren?

Sie und Ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mussten Sonderzahlungen dem Bundestag nachmelden. Werden Sie damit dem eigenen Anspruch auf Transparenz gerecht?

Ich ärgere mich darüber selbst am meisten. Es war ein sehr bedauerliches Versehen. Ich hätte das Weihnachtsgeld meiner Partei aus den Jahren 2014 bis 2017 dem Bundestag melden müssen. Selbstverständlich hatte ich es ordentlich versteuert. Als mir aufgefallen ist, dass ich die Angabe beim Bundestag nicht erledigt hatte, habe ich sie umgehend nachgemeldet.

Wenn die Grünen die Bundeskanzlerin stellen, kann man in Zukunft noch so viel fliegen, wie man möchte?

Verkehrswende heißt für uns Grüne nicht, vorschreiben, sondern klimafreundliche Alternativen schaffen. Wir wollen den Menschen etwas anbieten: Sie sollen auf Bus, Bahn und Rad umsteigen können, wenn sie wollen. Dazu benötigen wir ein exzellent ausgebautes Schienennetz in Deutschland und Europa. Allein bei der Schiene haben wir eine Investitionslücke von 29 Milliarden Euro. Man könnte auch sagen, wir haben Schulden beim Schienennetz. Wir müssen also Geld für die Bahn in die Hand nehmen. Dann steigen die Menschen im innerdeutschen Verkehr vom Flieger auch auf den Zug um. Bei der Fernreise sind wir aber weiterhin auf das Flugzeug angewiesen und müssen schauen, wie wir hier klimafreundlicher werden.

Experten rechnen vor, dass die Anzahl von E-Autos gewaltig wachsen muss, um die Klimaziele erreichen zu können. Warum setzen die Grüne rein auf die Batterie und geben dem Wasserstoff keine Chance?

Diese Entscheidung haben nicht wir getroffen, sondern die Industrie. Die Automobilhersteller setzen auf die Batterie als Zukunftsmotor. Auf Grundlage des Wirkungsgrades, des Preises und Klimaschutzes treten wir für die E-Mobilität ein. Jedoch hat sie auch Grenzen, etwa bei Flugzeugen oder auch Schiffen. Deshalb bin ich auch stolz darauf, dass es uns bei den Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg gelungen ist, eine Wasserstoffoffensive festzuschreiben.

Kommt ein generelles Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen, wenn die Grünen regieren?

Dafür setzen wir uns jedenfalls ein. Ich sehe auch viele gute Argumente, die dafür sprechen. Ein Tempolimit senkt die Unfallquote. Und: Es ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Darüber hinaus haben wir dafür inzwischen eine Mehrheit in der Gesellschaft, auch Polizei und Kirchen sind dafür.