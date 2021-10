Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Dr. Andreas Gassen (59) ist Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Angesichts der auf moderatem Niveau leicht steigenden Inzidenzen: Besteht Anlass zur Vorsicht oder doch zur Gelassenheit in Sachen Corona?

Ich würde sagen zu vorsichtiger Gelassenheit. Die Inzidenzzahlen haben ja glücklicherweise ihre alleinige Bedeutung zur Bewertung der Pandemie verloren. Aktuell pendeln sie um die 65 – ich hätte zu dieser Jahreszeit eher mit etwas höheren Werten gerechnet. Aber man muss sicherlich damit rechnen, dass sie in den nächsten Monaten auch noch hochgehen. Ob uns das besorgen muss, ist eine andere Frage. Immerhin sind über 75 Prozent der Erwachsenen über 18 und sogar rund 85 Prozent der über 65-Jährigen geimpft. Dazu gibt es offiziell über vier Millionen Genesene – was eine wohl erheblich unterschätzte Zahl sein dürfte. Damit treffen wir auf eine weitgehend gut geschützte Bevölkerung. Deshalb geht es bei uns in den Kliniken derzeit, verglichen mit dem Frühjahr, relativ entspannt zu.

Ist es angesichts dessen zu verantworten, die Maskenpflicht vielerorts, etwa an Schulen, aufzuheben?

Ich glaube schon, auch wenn man sich die regionale Lage dabei anschauen muss. Es gibt in Sachen Maskenpflicht Unterschiede je nach den Bereichen – Clubs, Restaurants und Ähnliches – die kann man kaum einem mehr erklären. Daher sollte man das Masken-Thema "entstauben" und noch einmal neu überlegen, wo macht es überhaupt noch wirklich Sinn, Masken vorzuschreiben.

In Schulen?

Zunächst muss man darauf hinweisen, dass dort ja auch noch parallel getestet wird. Daher ist es wohl durchaus zu vertreten, in Schulen auf Masken zu verzichten. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, auch in Hinblick darauf, was die ganzen Corona-Maßnahmen mit den Kindern machen. Die sind unter anderem als Folge der Corona-Maßnahmen inzwischen in erhöhtem Maße zu einer leichten Beute für Viren geworden, die ihnen früher kaum etwas anhaben konnten.

Unterbewerten wir derzeit die erreichten Impfquoten und halten damit noch zu stark an Einschränkungen fest?

Ich glaube schon. Zudem stellt sich die Frage der Alternative. Wenn ich eine Impfquote von 85 Prozent anstrebe, und sie nicht erreiche, was mache ich dann? Eine Impfpflicht soll es ja nicht geben. Wenn sich also die Bevölkerung nur noch sehr schwer motivieren lässt, sich mehr impfen zu lassen, und die Impfquote damit allenfalls sehr langsam steigt – wie das momentan der Fall ist – dann muss man sich eingestehen: Mehr wird es wohl nicht mehr. Dann einfach so weiterzumachen und an Beschränkungen, wie Masken, festzuhalten, das kann es doch nicht sein. Das heißt nicht, dass man nicht weiter Impfangebote machen muss. Aber meine Idee ist, dann ein Datum festzulegen, ab dem die Leute, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen wollen, sich dann eben selbst schützen müssen. Für die anderen könnten dann im Sinne eines "Freedom Day" die meisten Vorgaben und Beschränkungen gestrichen werden. Es bliebe dann den Menschen überlassen, ob sie diese noch freiwillig erfüllen. Die staatlichen Verpflichtungen könnte man mit einer gewissen Vorlaufzeit somit in die Freiwilligkeit überführen. Konkret bräuchte man allerdings einen Vorlauf von sechs bis acht Wochen, um noch die impfen zu können, die es wollen. Das Datum ist ja nicht das Entscheidende: Es geht letztlich um einen konkreten Plan, der sagt, was wann geschehen soll.

Sollte es eine große Kampagne für breite Auffrischungsimpfungen für vollständig Geimpfte gestartet werden?

Wenn ich mir die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts anschaue, dann Nein. Das Institut hat klar gesagt, das macht zwar Sinn für vulnerable Gruppen, die ein Problem mit der Immunantwort haben. Aber es gibt meiner Kenntnis nach bisher keine gesicherten Studien, die solche Booster-Impfungen pauschal nahelegen. Sie würden wahrscheinlich vielen Menschen kaum einen zusätzlichen Nutzen bringen.