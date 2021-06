Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Stefan Körzell (58; Foto: dpa) ist DGB-Vorstandsmitglied und Mitglied der Mindestlohnkommission.

Herr Körzell, der Mindestlohn steigt zum 1. Juli von 9,50 Euro auf 9,60 Euro pro Stunde und über 9,82 Euro im Jahr 2022 auf 10,45 Euro im übernächsten Jahr. Ist dieser Anstieg nicht relativ übersichtlich?

Wir haben uns im letzten Jahr in der Mindestlohnkommission mit den Arbeitgebern auf diese kurzfristigen Schritte geeinigt, weil damals niemand wusste, wie es unter Corona-Bedingungen weiter geht. Den Gewerkschaften war ein kräftiger Schritt in Richtung zwölf Euro wichtig – und die 10,45 Euro ab 2023 sind immerhin ein Schritt in die Zweistelligkeit. Existenzsichernd wäre der Mindestlohn aus aktueller Sicht erst, wenn er zwölf Euro erreicht – das wäre rund 60 Prozent des Mittelwertes in der Lohnskala, so wie es auf europäischer Ebene diskutiert wird.

Wo rangiert Deutschland im europäischen Vergleich?

Beileibe nicht in der Spitzengruppe. Deutschland hat 2015 erst relativ spät den Mindestlohn mit 8,50 Euro eingeführt. Vorher gab es Löhne weit darunter. Eine besonders starke Volkswirtschaft sollte aber möglichst alle an ihrem Erfolg beteiligen. Deshalb ist es jetzt höchste Zeit, dass der Mindestlohn endlich deutlich steigt – auf zwölf Euro.

Die nächsten Erhöhungsschritte werden Mitte 2022 festgelegt. Dann also?

Ja. Wenn wir das mit den Arbeitgebern in der Kommission nicht hinbekommen, dann müssen die politischen Parteien das mit einem Eingriff sicherstellen. Ich spreche dabei ausdrücklich von einem einmaligen Schritt. Dass so etwas geht, hat Großbritannien bewiesen, wo die Politik schon mehrfach in die Mindestlohnbildung interveniert hat.

Wann sollte die Politik das tun?

Die Gewerkschaftsvertreter in der Kommission wollten schon im Jahr 2020 eine Absichtserklärung beschließen, wann die zwölf Euro erreicht werden können. Das war nicht möglich. Deshalb muss die Politik helfen, sonst produzieren wir fortlaufend Altersarmut. Für uns gehört das Thema Mindestlohnerhöhung ganz klar nach der Bundestagswahl in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Im nächsten Jahr muss das Thema abgeräumt sein.

Der Mindestlohn ist das eine, der Tariflohn das andere. Immer weniger Firmen unterliegen Tarifverträgen. Wie kann man das ändern, den Abwärtstrend brechen?

Es ist ein Grundpfeiler der Bundesrepublik Deutschland, dass die Tarifpartner nach dem Tarifvertragsgesetz die Lohnhöhe regeln. Um es anschaulich zu machen: Der Lohnunterschied zwischen Tarifbindung und Nicht-Tarifbindung liegt im Durchschnitt bei brutto fast 680 Euro im Monat. Wir müssen also für eine höhere Tarifbindung kämpfen. Und dafür brauchen wir die Politik als Partner. Öffentliche Aufträge – es geht da um 450 bis 500 Milliarden Euro im Jahr – dürfen nur noch an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden. Mit einem bundesweiten Tariftreuegesetz das zu regeln, das wäre ein großer Schritt hin zu mehr Tarifgebundenheit. Doch der zuständige Minister, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, hat bei diesem Thema nicht geliefert. Wir erwarten von einer neuen Regierung daher ein Gesetz, dass Tarifverträge zwingend gelten müssen, um öffentliche Aufträge erhalten zu können.

Fürchten sie wegen der riesigen neuen Schulden des Staates in der Corona-Krise einen massiven Sozialabbau danach?

Wenn ich manche Parteiprogramme lese, wie die der Union und der Liberalen, und manche Forderungen der Arbeitgeber, dann ist das zu befürchten. Wir warnen davor ausdrücklich. Wer jetzt die Lasten der Corona-Krise auf die Schwächeren ablädt, der gefährdet dabei den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft.