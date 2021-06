Von Daniel Bräuer

Anthony Glees ist Politologe und Zeithistoriker an der Universität Buckingham. Zu seinen Spezialgebieten gehören die deutsch-britischen Beziehungen – nicht zufällig: Glees’ Eltern stammten aus Deutschland.

Mister Glees, wie ist es in England aufgenommen worden, dass es im Achtelfinale gegen Deutschland geht: "Oh nein, nicht schon wieder" oder "Ja, lasst sie nur kommen"?

Es gibt das Gefühl, dass hier Schicksal im Spiel ist. Durch den Brexit ist Deutschland von unserem vielleicht engsten Verbündeten zum Ex-Partner geworden, von dem wir uns ganz bewusst haben scheiden lassen. Über den kann nur noch ganz wenig Gutes gesagt werden. Wenn überhaupt! Der Fußball passt gut in dieses Narrativ. Sobald es um Fußball und Deutschland geht, konnte man sich schon immer darauf verlassen, dass einige Engländer Deutschland im Grunde als Feind sehen. Den Feind, den wir letztlich besiegen würden. Deutschland war seit den 1870ern der große Konkurrent dieses Landes. Das befällt uns jetzt wieder nach 44 Jahren Zweckehe – die keine Liebesheirat war.

Es gibt einen Unterschied zwischen Konkurrenz und Feindschaft…

Den gibt es. Aber das eine führt schnell zum anderen, wie uns die Geschichte lehrt. Wenn Sie im Jahr 1900 gefragt hätten: Werden wir in weniger als einer Generation mit dem Deutschen Reich im Krieg liegen? Die Leute hätten wohl gesagt: Auf keinen Fall! Wir haben so viel gemeinsam. Und 14 Jahre später haben wir uns zu Hunderttausenden umgebracht! Ich sage nicht: Es wird einen Krieg mit Deutschland geben. Das glaube ich nicht. Aber politische Feindseligkeiten anzuheizen kann mit der Zeit grundlegendere Gegnerschaft bewirken. Das ist die Lehre der Geschichte.

Gibt es denn in der britischen Politik die Stimme, die diese Lehren aus der Geschichte berücksichtigt?

Ihre deutschen Leser müssen eines bedenken: Fünf Jahre nach dem Referendum sagen im Umfragen immer noch etwa 50 Prozent der Wähler, dass sie gegen den Brexit stimmen würden. Das Vereinigte Königreich ist immer noch etwa halbe-halbe gespalten. Wenn Sie fragen, ob sie der EU wieder beitreten wollen, sagen in der Altersgruppe 18 bis 24 Jahre 75 Prozent ja! Von 25 bis 35 sagen es 67 Prozent, von 35 bis 54 etwa 58 Prozent. Nun glaube ich nicht, dass das passieren wird. Keiner wird auf absehbare Zeit darüber abstimmen lassen. Aber es zeigt, dass es eine große Abneigung gegen den Brexit gibt, besonders in Schottland, besonders in Nordirland, und besonders unter Jüngeren, denen schließlich die Zukunft gehört. Und hier kommt die Beziehung zu Deutschland ins Spiel.

Inwiefern?

Die Regierung versteht eines nicht: Die Beziehung zur EU ist essenziell für das Selbstverständnis der Bundesrepublik. Die Idee, dass man schlechte Beziehungen zur EU, aber gute zu Deutschland haben könnte, ist Unsinn! Europa hat nach zwei Weltkriegen Deutschlands Ruf wiederhergestellt. Die Bundesrepublik wurde durch die EU wieder zum Weltspieler. Das haben die Brexiteers bis heute nicht verstanden. Die dachten, sie lassen sich von Brüssel scheiden. Aber es war auch eine Scheidung von Berlin. Das war das grundlegende Missverständnis. Die haben nicht verstanden, wie sehr das Deutschland verletzt hat, dass wir uns für die Scheidung entschieden haben.

Wir sind jetzt also in der ganz hässlichen Phase nach einer Trennung?

In England heißt es: Hohe Zäune bringen gute Nachbarschaft. Im Moment glaube ich, dass die Leute in England, Wales und ein oder zwei Nordiren damit zufrieden sind, ein negatives Deutschlandbild zu haben. Sogar die Times behauptet, Merkel wolle britische Touristen aus Rache für den Brexit raushalten. So wird das dargestellt. Die Leute vergessen, dass Boris Johnson so sehr auf einen Handelsdeal mit Indien aus war, dass er drei Wochen lang freien Reiseverkehr nach Indien erlaubt hat. Und damit kam die "Delta"-Variante ins Land. Frau Merkel und andere Europäer wollen sie so lange wie möglich fernhalten.

Was sagt das über die Beziehungen?

Lord Frost, der die Brexit-Verhandlungen geführt hat, sprach neulich von "freundschaftlicher Zusammenarbeit, wo immer möglich". Das ist ein sehr niedriges Level! Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch richtig rüberkommt: Das heißt, man akzeptiert, dass es in vielen Bereichen nicht möglich ist. Für die nächsten fünf Jahre würde ich bei der Scheidungsmetapher bleiben. Die Trennung ist noch zu frisch, zu bitter. Sie streiten jetzt darum, wer den Hund behalten darf oder das Auto. Wir sagen uns noch guten Morgen. Aber es würde nicht viel brauchen, damit auch das aufhört und wir uns anfangen zu hassen. Das ist die große Gefahr in der nächsten Zeit. Aber es bestehen die Chancen, dass es in fünf Jahren besser ist als jetzt. Auch wenn es nie so werden wird wie früher.

Was lässt Sie hoffen?

Wie gesagt: Es gibt auch die andere Hälfte, die ganz anders denkt. Johnsons Basis sind die Leute, die wie vor 70 Jahren denken. Die haben Europa schon immer gehasst. Das sind die 70- oder 80-jährigen Rentner. Die Geschichten vom Sieg über Deutschland – das ist die Melodie, nach der die gerne singen. Aber das wird nicht ewig so sein. Nach sechs Monaten mit dem neuen Handelsabkommen beginnen wir die Konsequenzen zu spüren. Nahrungsmittelpreise sind um 17 Prozent gestiegen. Es gibt viel weniger Obst und Gemüse aus der EU in britischen Läden. Wir haben zwei Milliarden Pfund an Exporten verloren, 1,3 Billionen an Finanzdienstleistungen. Und wir müssen wirklich unterscheiden zwischen England und Wales, die für den Brexit gestimmt haben, und Schottland, das dagegen war. In Schottland sind die Verbindungen nach Europa sehr tief. Das wird ihnen genommen – und darüber sind sie sehr unglücklich, kein Zweifel. Wenn es eines gibt, was Johnson tun kann, um den Verfall des Vereinigten Königreichs aufzuhalten, ist es, eine Brücke zurück zur EU zu bauen.

Was kann sich dadurch verändern, dass Angela Merkel in einem Vierteljahr aus dem Amt scheidet? Ermöglicht das einen Neuanfang?

Frau Merkel hat sicher Fehler gemacht, die auch zum Brexit beigetragen haben. Der Zustrom von 1,5 Millionen Flüchtlingen nach Europa in einem Jahr, über die wir nichts wussten – das hat den Brexit genährt! Im Bundestag hat sie gerade von Putins "Provokationen" gesprochen. Aus britischer Sicht ist es sehr bizarr, Tötungen durch russische Geheimdienste auf britischem Boden "Provokationen" zu nennen. Wir würden eher wie Joe Biden sagen: Putin ist ein Killer, und so sollte man mit ihm umgehen.

Nach allem, was man weiß, ist Herr Laschet weniger spröde, nicht so humorlos wie Frau Merkel. Ich nehme an, dass Herr Laschet sich mit dem Karneval auskennt.

Ja, davon ist wohl auszugehen.

Dann wird er verstehen, wie Boris Johnson in ein Königreich passt – als Hofnarr. Ich hoffe, dass das einen Neuanfang ermöglicht. Johnson ist ein Clown, und zwar ein unverantwortlicher. Die Leute glauben ihm kein Wort. Aber sie mögen ihn, weil er sie zum Lachen bringt.

Sie haben Putin erwähnt. Gerade gab es die Konfrontation zwischen einem britischen und russischen Kriegsschiff im Schwarzen Meer. Und direkt danach schlug Merkel beim EU-Gipfel einen neuen Dialog mit Russland vor. Wie kam das in England an?

Ganz schlecht! Wenn Merkel mit Unterstützung von Macron darüber redet, mit Putin in Diskussionen einzutreten – dann ist das nicht gut! Noch weiß niemand genau, was da im Schwarzen Meer geschehen ist und wie ernst das wirklich war. Putin provoziert. Vielleicht war auch das, was wir im Schwarzen Meer gemacht haben, eine Provokation. Keiner weiß es. Die Aktion hat uns jedenfalls nicht sonderlich stark aussehen lassen. Aber eine deutsch-französische Annäherung mit Putin wäre für uns der Versuch, einen Killer zu besänftigen. Ich fand es sehr enttäuschend, dass Laschet das offenbar unterstützt. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Vielleicht, wenn Putin Nawalny freilässt. Aber derzeit haben wir es mit einem starken Mann zu tun, der nur Stärke versteht. Geschlossenheit ist Stärke, Stärke ist Geschlossenheit. Der Brexit hat das untergraben. Für Putin war das wie vorgezogene Weihnachten.

Zum Abschluss: Wer gewinnt am Dienstagabend?

England. Wahrscheinlich im Elfmeterschießen. Aber ich würde auf meine Prognosen kein Geld setzen. In der Politik ja, aber nicht im Fußball.