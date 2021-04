Von Alexander Rechner

Berlin/Heidelberg. Dorothee Bär (43) ist Staatsministerin im Kanzleramt für Digitales. Die aus Franken stammende Bundestagsabgeordnete ist stellvertretende CSU-Vorsitzende.

Frau Bär, der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministers hat der Digitalisierung in Deutschland ein schlechtes Zeugnis ausgestellt – und auch der Politik. Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem Gutachten?

Als ich bei meinem Amtsantritt 2018 gefragt wurde: Warum es mit der Digitalisierung so langsam vorangehe, antwortete ich, dass es in unserem Land wohl erst einer Krise bedürfe, damit auch an breiter Front die Notwendigkeit zur Erneuerung gesehen wird. Ich hatte dabei natürlich nicht an eine Pandemie gedacht und wünschte, dass uns das Coronavirus verschont hätte. Mit meiner Prognose hatte ich aber recht. Für große Veränderungen in einer Demokratie brauchen Sie auch immer eine breite Einsicht der Notwendigkeit. Das Momentum ist nun da. Das müssen wir nutzen. Wir haben in den letzten Monaten mit dem Zukunftspaket noch einmal massiv in die Digitalisierung der Verwaltung, der Schulen sowie in Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und Quantentechnologie investiert. Das ist wichtig, denn Ziel ist nicht, zum Vorkrisenzustand zurückzukehren, sondern nach der Krise besser dazustehen als vorher.

Das Gutachten stellt doch indirekt auch Ihrer Arbeit ein schlechtes Zeugnis aus. Wo sehen Sie innerhalb ihrer Kompetenzen Verbesserungsbedarf?

Allen ist klar, dass wir in der nächsten Legislatur eine strukturelle Neuordnung der Digitalpolitik brauchen. Digitalisierung ist eine Querschnittsmaterie. Momentan soll jedes Ministerium ein Digitalministerium in seinem Bereich sein. Im besten Fall führt das zu einem positiven Wettbewerb zwischen den Ministerien, im schlechtesten Fall zu lähmenden Kompetenzrangeleien. In dieser Legislatur haben wir beides erlebt. Das Bundeskanzleramt hat derzeit ja nur eine koordinierende Rolle, die ist in ihrer derzeitigen Ausgestaltung aber nicht ausreichend. Es gibt verschiedene Modelle, wie man die Digitalpolitik neu aufstellen kann, wichtig ist vor allem: Es braucht eine schlagkräftigere und ganzheitlichere Verantwortungszuordnung für digitale Themen, inklusive Durchgriffs- und Vetorechte. Wir haben zu viel Reibungsverluste durch Abstimmungen und durch fragmentierte oder geteilte Zuständigkeiten.

Inwieweit würde ein Digitalministerium hier helfen?

Für ein schlagkräftiges Digitalministerium kommt es sehr auf den Zuschnitt, die Kompetenzen, das Budget und robuste Mitbestimmungsrechte an. Wir müssen aber auch weiterdenken und das Zusammenspiel und die Effizienz der verschiedenen Ebenen von Bund, Land und Kommune grundlegend überprüfen. Die Pandemie hat gezeigt, dass dieses Geflecht sich selbst bei größtem Handlungsdruck zu oft gegenseitig blockiert. Das gilt auch für die Digitalisierung.

Vor allem beim Home-Schooling gibt es Probleme. Plant der Bund hier eine bessere Unterstützung für die Länder, respektive die Kommunen?

Im vergangenen Jahr hat sich bei der digitalen Bildung mehr getan als in den Jahrzehnten zuvor. Der Bund investiert 6,5 Milliarden Euro für die Digitalisierung an den Schulen, die Mittel kommen jetzt auch immer stärker an und werden zum Aufbau einer digitalen Infrastruktur, für Endgeräte für Schülerinnen und Schüler oder für Lehrkräfte oder den Einsatz von IT-Administratoren verwendet. Wir haben ja sogar das Grundgesetz geändert, damit der Bund sich stärker engagieren kann. Die Unterstützungsmöglichkeiten hat der Bund voll ausgeschöpft, die weitere Umsetzung liegt in den Ländern. Ich lasse hier aber auch nicht locker und sehe den Bund weiterhin jedenfalls in der moralischen Pflicht, dass er kontinuierlich mit den Ländern die Zusammenarbeit sucht und auf messbare Fortschritte dringt.

Das Förderprogramm "Digitalpakt" bleibt weitgehend unangetastet. Woran liegt das?

Hemmschuh für einen sehr zähen Mittelabfluss war zuerst, dass die Voraussetzungen für die Beantragung viel zu hoch waren. Jede Schule musste ein gesondertes Medienkonzept vorlegen. Ich habe mich stark dafür eingesetzt, dass wir hier viel lebensnäher und pragmatischer werden. Seitdem nicht mehr jede Schule vorher ein aufwändiges Konzept vorlegen muss, hat sich der Mittelabfluss stark beschleunigt und das Geld kommt endlich schneller da an, wo es gebraucht wird.

Verändert die Digitalisierung aus Ihrer Sicht die Berufschancen für Frauen?

Die Digitalisierung ist für Frauen eine große Chance. Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung der Arbeit nochmals beschleunigt. Flexibleres Arbeiten nach Ort und Zeit ist Alltag geworden. Die Präsenzkultur hat einen deutlichen Dämpfer erhalten. All das birgt für Eltern einen großen Vorteil, Beruf und Familie miteinander besser in Einklang zu bringen, insbesondere wenn Schulen und Kitas wieder den regulären Betrieb aufnehmen. Daneben ist wichtig, dass Frauen die digitale Transformation noch stärker mitgestalten, damit auch ihre Interessen und ihre Sichtweise Gehör finden. Daher setzte ich mich dafür ein, dass noch mehr Frauen Tech-Berufe ergreifen.